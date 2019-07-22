Спецпредставник США Курт Волкер відвідає Україну після виборів

Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер привітав українців з нещодавнім волевиявленням. За його словами, нещодавні парламентські вибори в Україні – це сильний голос за реформи.

Протягом тижня варто очікувати нових зустрічей в Україні, анонсував Курт Волкер у своєму Twitter.

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Congratulations to the people of Ukraine — a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 липня 2019 р.

Крім того, спецпредставник Держдепу наголосив, що Сполучені Штати не можуть і не мають права обговорювати права українського народу.

Тільки українці можуть вирішити своє майбутнє. Вони зрозуміли і заявили, що хочуть свого суверенітету, свою територію і бути частиною євроатлантичних структур. Вони мають повну підтримку США,

– запевнив Волкер.

U.S. cannot and will not negotiate away rights of Ukrainian people. Only Ukrainians can decide their future, and they have made clear they want their sovereignty, their territory, and to be part of Euro-Atlantic structures. They have full U.S. support. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 9 травня 2019 р.

Що відомо про Курта Волкера?Курт Волкер – американський дипломат, а з 2017 року спеціальний представник Державного департаменту США з питань України.



Волкер постійний у своїй підтримці України та критиці Росії. Зокрема, він заявляв, що є абсолютно неприпустимим, коли одна держава просто забрала частину територій іншої. Відтак запевняв: про визнання анексії Криму чи окупації Донбасу не може бути і мови.