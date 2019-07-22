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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Спецпредставник США Курт Волкер відвідає Україну після виборів

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      Курт Волкер цього тижня відвідає Україну
      Курт Волкер цього тижня відвідає Україну / www.golos-ameriki.ru

      Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер привітав українців з нещодавнім волевиявленням. За його словами, нещодавні парламентські вибори в Україні – це сильний голос за реформи.

      Протягом тижня варто очікувати нових зустрічей в Україні, анонсував Курт Волкер у своєму Twitter.

      Цікаво: Ставить під загрозу мир в Україні, – Волкер висловився про російську паспортизацію Донбасу

      Крім того, спецпредставник Держдепу наголосив, що Сполучені Штати не можуть і не мають права обговорювати права українського народу.

      Тільки українці можуть вирішити своє майбутнє. Вони зрозуміли і заявили, що хочуть свого суверенітету, свою територію і бути частиною євроатлантичних структур. Вони мають повну підтримку США,
      – запевнив Волкер.

      Що відомо про Курта Волкера?Курт Волкер – американський дипломат, а з 2017 року спеціальний представник Державного департаменту США з питань України.

      Волкер постійний у своїй підтримці України та критиці Росії. Зокрема, він заявляв, що є абсолютно неприпустимим, коли одна держава просто забрала частину територій іншої. Відтак запевняв: про визнання анексії Криму чи окупації Донбасу не може бути і мови.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Новини США Курт Волкер
      Джерело: 24 канал
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