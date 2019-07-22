Спецпредставник США Курт Волкер відвідає Україну після виборів
Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер привітав українців з нещодавнім волевиявленням. За його словами, нещодавні парламентські вибори в Україні – це сильний голос за реформи.
Протягом тижня варто очікувати нових зустрічей в Україні, анонсував Курт Волкер у своєму Twitter.
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Крім того, спецпредставник Держдепу наголосив, що Сполучені Штати не можуть і не мають права обговорювати права українського народу.
Тільки українці можуть вирішити своє майбутнє. Вони зрозуміли і заявили, що хочуть свого суверенітету, свою територію і бути частиною євроатлантичних структур. Вони мають повну підтримку США,
– запевнив Волкер.
Що відомо про Курта Волкера?Курт Волкер – американський дипломат, а з 2017 року спеціальний представник Державного департаменту США з питань України.
Волкер постійний у своїй підтримці України та критиці Росії. Зокрема, він заявляв, що є абсолютно неприпустимим, коли одна держава просто забрала частину територій іншої. Відтак запевняв: про визнання анексії Криму чи окупації Донбасу не може бути і мови.