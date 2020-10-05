Їхав з окупованого Донбасу: спецпризначенці затримали іноземця, який воював на боці окупантів
Черговий бойовик невизнаної "республіки" намагався потрапити на підконтрольну Україні територію, але його спроба провалилася завдяки роботі правоохоронців.
Терориста із вірменським паспортом затримали на блокпосту на в’їзді до прифронтового Маріуполя у суботу, 3 жовтня, повідомили у прес-службі МВС.
За даними джерел 24 каналу, іноземець намагався прибути до портового міста через КПВВ "Новотроїцьке" на власному Volkswagen Polo.
Що відомо про затримання бойовика-найманця з Вірменії
Під час стандартної перевірки документів бійцями Нацгвардії, які чергували на пункті пропуску, виявилося, що громадянин Вірменії міг воювати на боці російсько-окупаційних військ. То ж військовослужбовці викликали на допомогу бійців спецпідрозділу "Шторм", які й провели затримання підозрюваного.
Найманець, за даними правоохоронців, міг приймати безпосередню участь у бойових діях у 2015 – 2018 роках. Серед його речей знайшли "довідку про реєстрацію" в Донецьку, яка свідчить про його співпрацю із терористичними угрупуваннями.
Документи, що знайшли у підозрюваного, є лише часткою доказів його провини. Існують інші, більш вагомі докази його участі у війні,
– розповів кореспонденту 24 каналу співрозмовник із СБУ.
Наразі із затриманим працюють поліцейські, але якщо слідчі зрозуміють, що його провину можна довести у суді, справу можуть передати Службі безпеки.
Яке покарання загрожує затриманому?
Українські правоохоронці трактують участь іноземців у війні на Донбасі з боку Росії як порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. Втім більшість карних справ проти власників паспортів третіх країн заводяться за статтею "Посягання на територіальну цілісність України". Максимальне покарання за такий злочин – дожиттєве позбавлення волі.