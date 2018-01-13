Спецпрокурор ФБР має намір почати судовий процес над Манафортом 14 травня

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер запропонував 14 травня почати судовий процес у справі екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Його звинувачують у відмиванні грошей, пише Reuters. Ще 30 жовтня 2017 року Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу вручили обвинувачення.

Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

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Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.