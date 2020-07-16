На другий рік свого президенства Зеленський знову згадав про судову реформу, яку ще рік тому визначав як першочергову. Про необхідність реформувати суди гучно заговорили і у Саакашвілі. Зрештою, Україна взяла на себе зобов'язання нарешті забезпечити справжню незалежність, доброчесність та підзвітність судових органів, що зафіксовано у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Проте найважливіше, як ці слова та обіцянки будуть зображені у законах, відповідно до яких і буде проводитись чергова хвиля судової реформи. Про те, що нас очікує відповідно до законопроєкту Зеленського: справжня реформа чи чергова імітація – читайте далі у блозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Ключовим завданням судової реформи є очищення системи від недоброчесних суддів та наповнення її компетентними, незалежними і чесними професіоналами, які будуть підпорядковуватись лише закону. Лише тоді можливе справжнє правосуддя, а до судової системи буде довіра суспільства та інвесторів.

Реформа Порошенка

Реформа Порошенка передбачала механізми, які дозволяли досягти мети. Але дуже швидко стало зрозуміло, що результату не буде. У підсумку – у новоствореному Верховному Суді опинилась значна частина недоброчесних суддів та лише 20% не з системи. З очищенням чинних судів ситуація ще гірша.

Оцінювання пройшло майже 3 тисячі суддів. За невідповідність посаді звільнено лише 45, тобто 1,5 %. Ще 59 суддів звільнилось з величезним довічним утриманням за наш з вами рахунок. З другого боку, у системі величезний кадровий голод і нестача суддів. Однак добір нових суддів повністю зупинено.



Петро Порошенко / Фото tvzvezda

Чому реформа Порошенка провалилась

Бо вона реалізовувалась Вищою кваліфікаційною комісією та Вищою радою правосуддя, які не хотіли та й об’єктивно були неспроможні змінити судову систему. Вони самі у більшості складались з суддів, які є носіями і адептами усіх ганебних явищ у судах. Тому справжню реформу можна запустити лише після перезавантаження ВРП та ВККС.

Реформа Зеленського

Торішній законопроєкт Зеленського начебто вирішував це завдання. Але тоді президент свідомо чи несвідомо зробив велику помилку, яка звела усі позитиви ініціативи нанівець. Вища кваліфікаційна комісія була розформована, а от Вища рада правосуддя, навпаки тільки посилила свій вплив у попередньому складі.

Експерти та громадськість попереджали, що це стане фатальною помилкою. Зрештою, так і трапилось – ВРП повністю заблокувала, як формування ВККС за новими правилами, так і своє очищення.

Реформа Зеленського була ним же вбита у самому зародку і фактично так і не почалась.



Володимир Зеленський / Фото ОП

Без правосуддя не буде іноземних партнерів

Але без справжнього правосуддя, чесних та незалежних судів держава приречена. Це чудово розуміють і наші іноземні партнери. Тому Міжнародний валютний фонд погодився кредитувати Україну лише за умови проведення справжньої судової реформи вже найближчим часом.

Саме це зображено у Меморандумі, який Україна зобов'язалась виконати, щоб отримати цей кредит. Його підписали президент, прем'єр-міністр, голова Нацбанку та міністр фінансів.

Тут дуже важливо відзначити. Це не МВФ вказав нам, що робити з судами. Це Україна взяла на себе зобов'язання провести конкретні реформи, зміст яких розроблявся українськими ж експертами з врахуванням кращих міжнародних практик.

У цьому Меморандумі чинна влада на чолі з президентом пообіцяли таке:

внести зміни до кінця жовтня 2020 року;

змінити правила розгляду дисциплінарних справ щодо суддів;

забрати в Окружного адміністративного суду Києва право розглядати важливі спори з органами центральної влади і передати цю функцію Верховному Суду.

Начебто все чітко і зрозуміло. І от Зеленський інформує, що законопроєкт розроблено та внесено до парламенту.

Що відомо про співпрацю з МВФ? Україна та МВФ остаточно домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA) 21 травня 2020 року. Вже 9 червня у МВФ ухвалили рішення, що виділять Україні 5 мільярдів доларів. Це згідно з новою 18-місячною програмою фінансування. Як домовились, гроші мають піти на боротьбу з наслідками COVID-19. Україна повністю отримала вже 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ – перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 мільярда доларів.

Що не так з законопроєктом

Одразу насторожило те, що його не показували громадськості. Однак показали Вищій раді правосуддя, яка його схвалила. Коли він став загальнодоступним, то стало зрозуміло чому його так ховали.

Річ у тім, що Зеленський пропонує ті самі граблі тільки з посиленою титановою ручкою – щоб гарантовано добити рештки сподівань на реальні зміни. Президентський законопроєкт не вирішує, а ще більше поглиблює проблему з ВРП. Із чинного закону повністю викидають будь-яку згадку про Етичну комісію з міжнародниками, яка мала очищати саму ВРП.

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Тобто президент пропонує забути про очищення ВРП та встановлення особливої процедури обрання нових членів. Натомість Рада правосуддя отримує ще більше повноважень щодо майбутньої Вищої кваліфікаційної комісії, яка фактично стає повністю залежною від ВРП.



Вища рада правосуддя / Фото ВРП

А родзинкою є те, що право делегувати представників у комісію, яка обиратиме нову ВККС, отримує Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Це саме та уповноважена, про яку на плівках НАБУ голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк говорить знамениту фразу про яйця. Тобто повністю дискредитована та залежна від Вовка особа отримала можливість впливати на формування ВККС. То це так у президента хочуть забезпечити доброчесність та довіру до судів ?

Загалом законопроєкт Зеленського №3711 це повна протилежність тому, що обіцяно у Меморандумі з МВФ.

Я розумію, що політики звикли обманювати українців, але невже вони думають що цей фокус пройде з МВФ?

Громадські організації виступили категорично проти прийняття закону у такій редакції. Однак 1 липня комітет Верховної Ради з правової політики, який очолює "слуга народу" Андрій Костін схвалив його та рекомендував винести на голосування.

10 липня посли G7 прямо заявили, що їх країни готові делегувати експертів для формування нової ВККС лише за умови виконання Україною своїх зобов’язань. Іншими словами, якщо буде прийнято те, що зараз пропонує Зеленський, то про допомогу G7, зрештою, як і про кредити МВФ можна забути.

Є альтернативний законопроєкт

На жаль, ми стрімко наближаємось до того, що така абсурдна дійсність буде визначати наше майбутнє, яке буде світлим лише у якомусь серіалі. Але ще є шанс виправити ситуацію. Паралельно з президентським до парламенту внесено альтернативний законопроєкт депутата Юрчишина від партії Голос. Там враховані зобов’язання України та поради експертів.

Цікаво Законопроєкт про судову реформу не вирішить головної проблеми, – Юрчишин

Тепер саме від Верховної Ради залежить чи будуть виправдані сподівання суспільства та міжнародних партнерів і чи буде судова реформа справжньою або черговою імітацією. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.