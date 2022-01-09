В жодній з сотень заяв, в жодному з тисяч дописів чи коментарів я не зустрів логічного пояснення самому факту співпраці Порошенка з Медведчуком.

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Місія Медведчука

Ми з вами чули на власні вуха, що заручники для Медведчука були радше факультативним зобов'язанням, яким він постійно нехтував.

Тобто жодної гуманітарної цінності він не мав. Головною місією Медведчука, якій він приділяв 99% часу та зусиль, було заробляння грошей на війні та корумпування чиновників по обидва боки кордону.

Кожна схема Медведчука потребувала найвищої та найміцнішої "криші" в країні – президентської. Без комплексної допомоги першої особи в державі він не зміг би реалізувати жодної схеми – ні з вугіллям, ні з електрикою, ні зі скрапленим газом, ні з вкраденою у держави "трубою".

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Чи знав Порошенко

Припустити, що Порошенко не знав про це, неможливо, адже все це було публічною інформацією. Навіть тодішній прем'єр публічно повідомляв його про це і в подальшому був у буквальному сенсі слова винесений порошенківським депутатом з зали ВР.

Чому пояснення цих фактів ігноруються як захистом, так і прихильниками Порошенка? Вочевидь тому, що таких пояснень не існує.

Адже неможливо виправдати Порошенка, не виправдовуючи при цьому Медведчука.