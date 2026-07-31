В України є перевага над Британією: віцемаршал Королівських ВПС розповів про співпрацю країн

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Бернем днями зустрівся з українським президентом Зеленським та заявив, що розмова пройшла конструктивно. Очікується, що він, замінивши на посаді Стармера, продовжить підтримувати Україну, тому що британське суспільство загалом вважає це необхідним.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл, підкресливши, що Бернем буде більше зосереджуватись на внутрішніх питаннях країни через наявні проблеми, ніж на зовнішній політиці, але питання України стане винятком і новий прем'єр приділятиме йому увагу.

Велика Британія готова поділитися технологіями

Прем'єр-міністр Бернем заявив про намір передати Україні права інтелектуальної власності, які необхідні для виробництва спеціальних британських систем радіоелектронного пригнічення.

Коли я служив військовим льотчиком, головні секрети крилися вже не в обладнанні чи самому літаку, а в програмному забезпеченні. Наприклад, мій літак був вразливим як тільки його виявляв ворожий радар. Але якщо я можу заглушити цей радар або створити для нього хибну картину, аби він вважав, що я перебуваю в одній точці, хоча насправді в іншій, це дає мені перевагу. Під час холодної війни ми розробляли нові технології такого типу,

– розповів Белл.

Він продовжив, що британський уряд розуміє, що Україні потрібні системи пригнічення не лише російських радарів, але і ракетних комплексів та дронів. А у Великої Британії в цьому напрямку, зі слів Шона Белла, таких технологій немало. Він зауважив, що основна небезпека криється у тому, що у випадку потрапляння такого обладнання в руки росіян, буде втрачена перевага на полі бою, а Кремль буде робити все можливе, аби заволодіти такими системами. Тому він наголосив, що діяти треба вкрай обережно.

Технології – це асиметрична перевага Заходу на полі бою. Ми сподіваємося, що саме завдяки ним зможемо перевершити Росію. Але якщо росіяни зрозуміють принцип роботи цих технологій та розроблять принцип протидії, то це створить небезпеку і для Великої Британії,

– пояснив Белл.

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці зауважив на тому, що як інші країни намагаються допомогти Україні, так і наша держава прагне бути корисною для партнерів. Він наголосив, що українські військові здобувають унікальний досвід ведення дронової війни, який варто вивчати всій Європі.

Спільне виробництво балістики: є важливий момент

Велика Британія розпочала розробку нової балістичної ракети. Її країна планує передати Україні у 2027 році. Проєкт має назву Nightfall. Також британці мають намір розробити власну крилату ракету малої дальності. Шон Белл пояснив, що крилата ракета має змогу уникати виявлення. Їх складно збивати, у Британії вже є декілька зразків такої зброї.

Зокрема, ми передали Україні ракети Storm Shadow. Зараз розробляємо наступника цього виду зброї. Ми також допомагаємо Україні створювати власні версії таких ракет. Це реально зробити в найближчому майбутньому. З балістикою ситуація інша: вони покидають атмосферу, виходять у космос, потім летять до цілі. Їх дуже складно створювати й наводити. Потрібні спеціальні технології. Наскільки мені відомо, у Великої Британії немає особливого досвіду в цій сфері. Тому вона зможе передати окремі технології,

– розповів Белл.

А от крилаті ракети, як зазначив віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці, можуть збільшити український арсенал. Він висловив думку, що українські "Фламінго" виглядають застаріло і не вирізняються високою малопомітністю. З його слів, це гарна зброя, але її для результату потрібно багато. А от наступна версія Storm Shadow якраз матиме покращену версію у напрямку непомітності, тому їх буде складніше збивати.

Відповідно, їх не знадобиться так багато, бо більша кількість зможе прорватися до цілі. Тому співпраця, на погляд Белла, вигідна як Україні, так і Великій Британії, обидві країни допомагатимуть спільно поповнювати запаси озброєння.

Коментуючи плани України створити власну балістичну ракету, Шон Белл зауважив, що перевага України у тому, що на неї не розповсюджуються доволі жорсткі обмеження, як у випадку з Великою Британією. Адже випробовувати балістичну ракету вкрай важко, бо вона долає величезну відстань і виходить у космос. Якщо щось піде не за планом, треба мати велику безпечну зону.