Співробітників "Артемсіль" і СБУ викрили в організації корупційної схеми "відкатів": фото

Державне бюро розслідувань розкрило злочинну схему вимагання 800 тисяч гривен, до якої причетні службові особи держпідприємства "Артемсіль" і СБУ.

Вони вимагали гроші у підрядників, які виконували замовлення держпідприємства. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Читайте також: Розкрадання 4 мільйонів гривень: експосадовцю Міноборони оголосили про підозру

Серед учасників схеми встановили:

заступника начальника управління ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях,

заступника начальника одного з відділів управління СБУ в Запорізькій області,

також ряд чиновників держпідприємства стратегічного призначення "Артемсіль".

У чому їх підозрюють:

створювали штучні перешкоди підприємствам,

затягували терміни перерахування грошей за виконану роботу,

за ініціативою правоохоронців надсилали офіційні листи з вимогою проведення перевірки у будь-якого підприємства.

Таким чином, вони схиляли підприємців платити їм відкат, розміром якого вони визначили 15% від суми укладених договорів.

ДБР викрило співробітників СБУ та працівників держпідриємства "Артемсіль" в організації корупційної схеми / фото ДБР