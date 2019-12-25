Співробітників "Артемсіль" і СБУ викрили в організації корупційної схеми "відкатів": фото
Державне бюро розслідувань розкрило злочинну схему вимагання 800 тисяч гривен, до якої причетні службові особи держпідприємства "Артемсіль" і СБУ.
Вони вимагали гроші у підрядників, які виконували замовлення держпідприємства. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
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Серед учасників схеми встановили:
- заступника начальника управління ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях,
- заступника начальника одного з відділів управління СБУ в Запорізькій області,
- також ряд чиновників держпідприємства стратегічного призначення "Артемсіль".
У чому їх підозрюють:
- створювали штучні перешкоди підприємствам,
- затягували терміни перерахування грошей за виконану роботу,
- за ініціативою правоохоронців надсилали офіційні листи з вимогою проведення перевірки у будь-якого підприємства.
Таким чином, вони схиляли підприємців платити їм відкат, розміром якого вони визначили 15% від суми укладених договорів.
ДБР викрило співробітників СБУ та працівників держпідриємства "Артемсіль" в організації корупційної схеми / фото ДБР
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