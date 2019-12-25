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      Співробітників "Артемсіль" і СБУ викрили в організації корупційної схеми "відкатів": фото

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      ДБР викрило працівників СБУ і "Артемсолі" у корупційній схемі / dbr.gov.ua

      Державне бюро розслідувань розкрило злочинну схему вимагання 800 тисяч гривен, до якої причетні службові особи держпідприємства "Артемсіль" і СБУ.

      Вони вимагали гроші у підрядників, які виконували замовлення держпідприємства. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

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      Серед учасників схеми встановили:

      • заступника начальника управління ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях,
      • заступника начальника одного з відділів управління СБУ в Запорізькій області,
      • також ряд чиновників держпідприємства стратегічного призначення "Артемсіль".

      У чому їх підозрюють:

      • створювали штучні перешкоди підприємствам,
      • затягували терміни перерахування грошей за виконану роботу,
      • за ініціативою правоохоронців надсилали офіційні листи з вимогою проведення перевірки у будь-якого підприємства.

      Таким чином, вони схиляли підприємців платити їм відкат, розміром якого вони визначили 15% від суми укладених договорів.

       

      ДБР викрило співробітників СБУ та працівників держпідриємства "Артемсіль" в організації корупційної схеми / фото ДБР

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України СБУ Корупція Державне бюро розслідувань
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