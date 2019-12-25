Сотрудников "Артемсоль" и СБУ уличили в организации коррупционной схемы "откатов": фото

Государственное бюро расследований раскрыло преступную схему вымогательства 800 тысяч гривен, к которой причастны служебные лица госпредприятия "Артемсоль" и СБУ.

Они вымогали деньги у подрядчиков, которые выполняли заказы госпредприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Среди участников схемы установили:

заместителя начальника управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях,

заместителя начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области,

также ряд чиновников госпредприятия стратегического назначения "Артемсоль".

В чем их подозревают:

создавали искусственные препятствия предприятиям,

затягивали сроки перечисления денег за выполненную работу,

по инициативе правоохранителей присылали официальные письма с требованием проведения проверки у какого-либо предприятия.

Таким образом, они вынуждали предпринимателей платить им откат, размер которого они определили 15% от суммы заключенных договоров.

ГБР разоблачило сотрудников СБУ и работников госпредприятия "Артемсоль" в организации коррупционной схемы / фото ГБР