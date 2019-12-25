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      Сотрудников "Артемсоль" и СБУ уличили в организации коррупционной схемы "откатов": фото

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      ГБР разоблачило работников СБУ и "Артемсоли" в коррупционной схеме / dbr.gov.ua

      Государственное бюро расследований раскрыло преступную схему вымогательства 800 тысяч гривен, к которой причастны служебные лица госпредприятия "Артемсоль" и СБУ.

      Они вымогали деньги у подрядчиков, которые выполняли заказы госпредприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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      Среди участников схемы установили:

      • заместителя начальника управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях,
      • заместителя начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области,
      • также ряд чиновников госпредприятия стратегического назначения "Артемсоль".

      В чем их подозревают:

      • создавали искусственные препятствия предприятиям,
      • затягивали сроки перечисления денег за выполненную работу,
      • по инициативе правоохранителей присылали официальные письма с требованием проведения проверки у какого-либо предприятия.

      Таким образом, они вынуждали предпринимателей платить им откат, размер которого они определили 15% от суммы заключенных договоров.

       

      ГБР разоблачило сотрудников СБУ и работников госпредприятия "Артемсоль" в организации коррупционной схемы / фото ГБР

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины СБУ Государственное бюро расследований Коррупция
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