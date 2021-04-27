На Донбасі 26 квітня загинув військовий родом з Івано-Франківської області. Життя Івана Ковальовського обірвала куля снайпера. На рідній Городенківщині про нього згадують, як про чуйну, добру та працьовиту людину.

Про те, яким був загиблий герой, розповів 24 каналу Ярема Сташків – директор Далешівської загальноосвітньої школи. Саме цей заклад і закінчив Іван Ковальовський.

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Про смертельне поранення батька розповіли сину загиблого

Ярема Богданович дізнався про трагедію від родини полеглого захисника, адже його сестра теж працює у школі. З командиром частини спілкувався син Івана. Саме йому розповіли по смертельне поранення батька – куля ворожого снайпера прошила хребет та черевну порожнину.

Іван казав, що я мушу там бути, там мої колеги, там хлопці загинули,

– поділився директор спогадами.

Іван прислав прапор, підписаний хлопцями з бригади

До рідної школи Іван Ковальовский передав речі з фронту, які досі турботливо зберігають.

Він прислав мені прапор, підписаний хлопцями з бригади, медаль прислав. Усе це в школі зберігається,

– додав Ярема Богданович.

Після повідомлення про загибель у школі провели лінійку, на якій і вшанували героя. Усі схилили голову під час хвилини мовчання.

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Понад все герой любив рибалку

Очільник школи каже, що Іван був звичайною людиною: працьовитою, уважною, понад все полюбляв рибалку. Міг гайнути на Дністер, аби зайнятись улюбленою справою.

Іван вже отримував поранення у 2015 році

Ще 6 років тому захисник вже отримував поранення в тоді ще зоні АТО. Він підірвався на розтяжці і зазнав важких травм. Лікувався Ковальовський у Дніпропетровському госпіталі. Проте згодом знову повернувся на фронт. Позивний "Африка", як розповів Ярема Сташків, Іван отримав, оскільки служив у Сьєрра-Леоне.

Іван Ковальовський проживав у Дніпрі. Йому було 48 років. У загиблого залишилась дружина та двоє дітей.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним загиблого героя.