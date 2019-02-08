Боксер у Києві побив підлітків, які закидали його автомобіль снігом: відео

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Володимир Сидоренко
Володимир Сидоренко / 2000

У Києві водій побився з підлітками, які закидали його автомобіль снігом. Згодом виявилося, що чоловік – професійний боксер та чемпіон світу з кікбоксингу.

Відео опублікували у спільноті "Київ оперативний". Сам інцидент стався ще 6 лютого. Однак на ньому видно лише кінець бійки, де чоловік вдарив одного з підлітків та повалив на землю.. У той час як його товариші знімали е на телефон. При цьому що момент зі жбурлянням снігу на автомобіль немає.

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Водій цього #Mitsubishi отримав у лобове скло сніжок. Після цього вийшов і надавав тлумаків школярам. Такє, не було дитинства, мабуть

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 6 лютого 2019 р.

Згодом виявилося, що водій автомобіля – Володимир Сидоренко, український боксер, чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версією UBA та чемпіон світу з кікбоксингу.

"Так, це був я. Я б не сказав, що сніжку (кинули, – ред.). Закрило лобове, як це може бути сніжка? Я думаю, що вони спеціально це на телефон знімали... думали що я поїду... Якби я виїхав на машині, я б потрапив в аварію", – розповів Сидоренко у коментарі Громадському.

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При цьому він додав, що першим бійку розпочали саме підлітки.

"Немає відео того, де він мене вдарив так, що я розгубився трохи. Це лише кінцівка відео, де я піднявся і почав з ним битись", – заявив Сидоренко.

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Теги: Спорт Бокс Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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