"Львів" та "Карпати" не змогли виявити сильнішого в дербі: відео

"Львів" та "Карпати" "подарували" на 8 березня невиразну нічию у рамках 22 туру чемпіонату України. За малої кількості небезпечних моментів команди не спромоглися бодай на один гол.

Львів – Карпати 0:0

Вилучення: Джонатан, 90+2 (Львів)

Окрім того, що протистояння "Львова" та "Карпат" є львівським дербі, гостроти зустрічі додає турнірне становище клубів. У цьому сезоні команди не хапають зірок з неба. Обидва колективи з перемінним успіхом ведуть боротьбу за виживання.

Після 21 туру на дні турнірної таблиці перебувають "Карпати", програючи "Львову", який 10-й, 7 очок. Таким чином, в очному матчі командам було за що боротися.

Не пропустіть "Шахтар" прийме "Динамо" у 24 турі УПЛ – розклад другої частини чемпіонату

Перша половина гри не увінчалася великою кількістю гострих моментів – всього один удар у ствір воріт на дві команди. Непоганий момент мав Халл, однак легіонер "Карпат" невдало пробив після навісу у штрафний.

Наприкінці тайму номінальні господарі матчу претендували на пенальті. Гіоргадзе зіграв рукою у штрафному після подачі кутового, однак Віктор Копієвський пенальті не призначив.

По перерві моментів не побільшало, відтак фанатам довелося веселитися власними силами. Ультрас "Карпат" запалили фаєри й арбітр на деякий час зупинив гру.

У компенсований час "Львів" залишився у меншості, оскільки на вилучення награв Джонатан.

На останній хвилині гри капітан гостей Кльоц ледь не вирвав перемогу для своєї команди. Він пробив з-за меж штрафного, але зовсім трішки не влучив – нічия 0:0.

Таким чином, "Львів" та "Карпати" завершили друге коло чемпіонату України в нижній шістці. "Леви" залишилися на останній сходинці, але скоротили відставання від "Олімпіка" до 5 очок. "Львів" наздогнав "Ворсклу", з якою ділить 9-е місце.

Львів – Карпати відеоогляд матчу

Турнірна таблиця УПЛ