Манчестер Сіті чи Ліверпуль: експерти назвали фаворита АПЛ
Новий сезон Чемпіонату Англії розпочнеться 9 серпня, а експерти вже визначили основних претендентів на чемпіонство.
Так у майбутньому сезоні тріумфувати в Англії найбільше шансів мають "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль". І тут невеличка перевага на боці чинних чемпіонів.
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Коефіцієнт на те, що "Манчестер Сіті" захистить свій титул – 5. "Ліверпулю" таки вдасться відібрати трофей у головного конкурента – 8.
Букмекерський прогноз на перемогу у турнірі
У п'ятірці претендентів, що можуть втрутитися у боротьбу за чемпіонство "Челсі", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем". Коефіцієнт на їхню перемогу в турнірі – 10.
Прогноз на чемпіонство в АПЛ
Джерело: 24 канал
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