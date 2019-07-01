Манчестер Сіті чи Ліверпуль: експерти назвали фаворита АПЛ

Новий сезон Чемпіонату Англії розпочнеться 9 серпня, а експерти вже визначили основних претендентів на чемпіонство.

Так у майбутньому сезоні тріумфувати в Англії найбільше шансів мають "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль". І тут невеличка перевага на боці чинних чемпіонів.

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Коефіцієнт на те, що "Манчестер Сіті" захистить свій титул – 5. "Ліверпулю" таки вдасться відібрати трофей у головного конкурента – 8.



Букмекерський прогноз на перемогу у турнірі

У п'ятірці претендентів, що можуть втрутитися у боротьбу за чемпіонство "Челсі", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем". Коефіцієнт на їхню перемогу в турнірі – 10.



Прогноз на чемпіонство в АПЛ

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