"Дніпро-1" 5-го липня у матчі 29 тур чемпіонату України переміг донецький "Олімпік". Перемогу дніпрянам принесли голи орендованих у "Динамо" футболістів Владислава Супряги і Сергія Булеци.

Олімпік – Дніпро-1 0:2

Голи: Супряга, 2, Булеца, 64

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Гостям дуже швидко вдалося відкрити рахунок у грі, повідомляє 24 канал. Супряга отримав м'яч у штрафному та пробив у дальній від воротаря кут.

Відео голу Супряги

Дуже швидко рахунок міг стати 2:0. Чекотун парирував прямий удар Коркішко зі штрафного. Дніпряни потужно розпочали матч, тому "Олімпік" тривалий час не міг перетнути центр поля.

Свій непоганий момент на 33 хвилині мав "Олімпік". Шахаб, який з'явився на полі через травму Баланюка, вдарив здалеку точно в руки Кліщуку.

Через 5 хвилин момент, щоб зрівняти рахунок мав Тейшейра. Після подачі з кутового м'яч відлетів до француза. Той, хоч невдало прийняв м'яч, пробив у верхній кут. Воротар "Дніпра-1" встиг зреагувати та відбив м'яч на черговий кутовий.

На 40 хвилині вбивчу нагоду не зміг реалізувати Супряга. Владислав у ближньому бою не переграв Чекотуна.

Наприкінці тайму "Олімпік" мав ще один шанс вирівняти рахунок на табло після кутового. Вербний дивом не влучив у порожні ворота, хоч і досить з гострого кута.

По перерві "Дніпро-1" продовжував контролювати м'яч і награв на другий гол. Гришко перед штрафним збив Хобленка – небезпечне стандартне положення. Удар зі штрафного майстерно виконав Булеца – 2:0.

На 72 хвилині віч-на-віч з голкіпером в чергове вискочив Супряга, але удар Владислава воротар "Олімпіка" відбив.

"Олімпік" відповів черговою нагодою у Тейшейри. Футболіст змістився з лівого флангу в центр і пробив. М'яч пролетів над воротами.

Після цього матчу "Дніпро-1" продовжує утримувати 7-у сходинку. Натомість "Олімпік" 10-й. Донеччанами нічого не загрожує, адже з УПЛ вилетять "Карпати". Львів'яни вже пропустили два матчі, що передбачає дискваліфікацію.

Турнірна таблиця УПЛ