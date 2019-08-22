Подарунок киянам: "Шахтар" відреставрує українську мозаїку в центрі Києва

Футбольний клуб "Шахтар" профінансує реставрацію знаменитого панно "Українська пісня", створеного понад півстоліття тому – в 1967 році.

Твір розміщено в самому центрі Києва, біля Національної опери України (на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської). Про це повідомив засновник співтовариства "Київські історії" в Facebook Олег Коваль.

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Несподіваний поворот. Дізнавшись про ініціативу киян, хлопці з футбольного клубу "Шахтар" вирішили допомогти в реставрації панно "Українська пісня". Живучи в Києві з моменту окупації Донецька, вони вже встигли полюбити наше прекрасне місто, і точно також, як і ми, бажають йому процвітання. А щоб слова не розходилися з ділом, футбольний клуб "Шахтар" готовий повністю покрити витрати на глобальну реставрацію з наступною консервацією панно "Українська пісня",

– зазначив Олег Коваль.



"Шахтар" відреставрує панно "Українська пісня"

Також коментарі для "Сегодня" прес-служба "Шахтаря" підтвердила, що клуб візьме активну участь в реставрації панно:

Ідея залишити подарунок киянам за гостинність давно обговорювалася в "Шахтарі". Панно на одній з центральних вулиць Києва буде відмінним нагадуванням. На жаль, від ідеї до втілення довелося пройти майже два роки бюрократичних процедур, але тепер уже ніщо не заважає реалізації проекту.

Ініціатива клубу знайшла дуже позитивний відгук у киян, які залишили під публікацією десятки позитивних коментарів і репостів.