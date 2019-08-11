Украинец Алексей Середа стал чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки. 13-летнему спортсмену удалось стать самым молодым чемпионом Европы в истории.

При этом Алексей Середа сделал это на глазах у украинских болельщиков – на Чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходил с 5 по 11 августа в Киеве.

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Алексей Середа с результатом 488,85 балла занял первое место в прыжках с 10-метровой вышки, опередив француза Бенджамина Оффре и россиянина Руслана Тернового.

Алексею Середе на этот момент исполнилось 13 лет и семь месяцев. Поэтому украинец побил рекорд британца Томаса Дейли. Тот стал чемпионом Европы в 2008 году, когда ему было 13 лет и 10 месяцев.

Стоит добавить, что медаль Алексея Середы стала седьмой для сборной Украины на турнире.

К слову, Алексей Середа выступит на Олимпийских играх 2020 в Токио.

Видео: 13-летний украинец Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории