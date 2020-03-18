14-летний киевлянин Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру

Турнир проходил в португальском городе Альбуфейра. Украинец Юлиан Бойко победил в финале опытного 53-летнего Даррена Моргана из Уэльса.

В финале 14-летний киевлянин победил известного игрока, бывший 8-й номер мирового рейтинга, валлийца Даррена Моргана – 5:3.

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Впервые в истории украинец не только вышел в финал чемпионата Европы, но и выиграл его. Турнир проходил по правилам с шестью красными шарами (6-red).

Добавим, что этой победой Юлиан Бойко заслужил для себя участие в чемпионате мира по снукеру 6 Reds, который состоится в Таиланде.

Исторический финал украинца смотрите видео:

Отметим, что ранее 14-летний украинский бильярдист Юлиан Бойко получил серебряную медаль на чемпионате мира (WSF Open) по снукеру. Соревнования проходили на Мальте.

В полуфинале наш спортсмен победил шотландца Росса Мюйра – 4:1. В решающем противостоянии Бойко уступал англичанину Эшли Гагилли (3:5).

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