18-летний хоккеист сборной Казахстана Вилен Прокофьев умер от редкой формы рака
Вратарь хоккейного клуба "Барыс" Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет. У него была саркома Юинга, с которой игрок боролся последние полгода.
Вилен родился 22 апреля 2001 года в Сатпаеве. Первые шаги в хоккее начал делать в "Казахмыс". В 2013 году его пригласили в ДЮСШ "Барыс". В мае 2019 года его начало беспокоить бедро. После многочисленных обследований и анализов в Вилена обнаружили саркому Юинга (рак костей), редкое заболевание, которое является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей. На лечение хоккеиста надо было собрать 170 тысяч евро.
Саркома Юинга преимущественно наблюдается у детей от 5 лет, и крайне редко наблюдается у взрослых старше 30 лет. Пик заболеваемости приходится на возраст 10-15 лет, и занимает второе место среди всех злокачественных опухолей костей у детей после остеосаркомы.
Впервые описана Джеймсом Юингом в 1921 году. В 90-х годах XX века саркому Юинга включили в так называемую " семью опухолей саркомы Юинга", в которую включены еще три вида злокачественных опухолей костей.
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Собирали деньги по всему миру. Его поддержали команды "Снежные Барсы", за которую он выступал, и "Барыс", в программе которого он находился. А также молодежная сборная Казахстана, игроком которого он был. Было организовано немало благотворительных аукционов. Поддержку выразило множество известных хоккеистов.
30 января была собрана вся необходимая сумма. Однако тогда же игрок вернулся в Казахстан из Германии, где проходил второй курс химиотерапии. Однако 3 февраля стало известно, что Вилен Прокофьев умер.