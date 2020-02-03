18-летний хоккеист сборной Казахстана Вилен Прокофьев умер от редкой формы рака

Вратарь хоккейного клуба "Барыс" Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет. У него была саркома Юинга, с которой игрок боролся последние полгода.

Вилен родился 22 апреля 2001 года в Сатпаеве. Первые шаги в хоккее начал делать в "Казахмыс". В 2013 году его пригласили в ДЮСШ "Барыс". В мае 2019 года его начало беспокоить бедро. После многочисленных обследований и анализов в Вилена обнаружили саркому Юинга (рак костей), редкое заболевание, которое является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей. На лечение хоккеиста надо было собрать 170 тысяч евро.

Саркома Юинга Злокачественная опухоль, которая поражает костную ткань (реже возникает в соединительной ткани). Опухоль может возникать в любых костях скелета, однако чаще всего наблюдается в длинных трубчатых костях конечностей (чаще всего бедренной кости), ребрах, костях таза, лопатке, позвоночнике, ключицы.

Саркома Юинга преимущественно наблюдается у детей от 5 лет, и крайне редко наблюдается у взрослых старше 30 лет. Пик заболеваемости приходится на возраст 10-15 лет, и занимает второе место среди всех злокачественных опухолей костей у детей после остеосаркомы.

Впервые описана Джеймсом Юингом в 1921 году. В 90-х годах XX века саркому Юинга включили в так называемую " семью опухолей саркомы Юинга", в которую включены еще три вида злокачественных опухолей костей.

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Собирали деньги по всему миру. Его поддержали команды "Снежные Барсы", за которую он выступал, и "Барыс", в программе которого он находился. А также молодежная сборная Казахстана, игроком которого он был. Было организовано немало благотворительных аукционов. Поддержку выразило множество известных хоккеистов.

30 января была собрана вся необходимая сумма. Однако тогда же игрок вернулся в Казахстан из Германии, где проходил второй курс химиотерапии. Однако 3 февраля стало известно, что Вилен Прокофьев умер.