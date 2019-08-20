Аякс – АПОЭЛ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Аякс" не против снова совершить фурор в Лиге чемпионов. Однако, для начала амстердамцам нужно туда пробиться. В квалификации плей-офф турнира полуфиналист последней Лиги чемпионов сыграет против АПОЭЛа.

Как завершится первый поединок между соперниками на поле чемпиона Кипра узнаем 20 августа. Матч АПОЭЛ – "Аякс" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Прогноз MarathonBet

• Коэффициент на победу Апоэла – 6,3.

• Ничья – 4,55.

• Выигрывает "Аякс" – коэффициент 1,49.



Прогноз на матч "Аякс" – АПОЭЛ

По итогам двух матчей, фаворитом являются амстердамцы. Коэффициент на проход "Аякса" – 1,091. В групповой раунд пробьется АПОЭЛ – 7,6.

Отметим, что "Аякс", несмотря на потерю очков в игре с "Витессом" (2:2), отлично стартовали в нидерландском первенстве. Одержав в следующих двух матчах уверенные победы над "Емменом" (5:0) и "Венло" (1:4), "аяксиды" располагаются на первой строчке в турнирной таблицы с 11 забитыми и 3 пропущенными голами за 3 игры.

Зато АПОЭЛ уверенно выиграл внутреннее первенство – киприоты без особых проблем прошли черногорскую "Сутьеску" (1:0 и 3:0), так и не пропустив. В предыдущей стадии им противостоял азербайджанский "Карабах" (1:2 и 2:0), где все решил мяч на 68-й минуте.