Аякс – Реал: в каком состоянии команды накануне противостояния

Мадридский Реал начинает плей-офф самого престижного клубного турнира Европы – Лиги Чемпионов – в Амстердаме против Аякса. К поединку Лиги чемпионов испанцы подходят в отличной форме. А вот у Аякса не все в порядке.

"Сливочные" не проигрывают уже семь матчей подряд, сыграв в ничью с Барселоной и разбив Атлетико.

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Сантьяго Солари, главный тренер Реала, на предматчевой пресс-конференции отметил: "Аякс исповедует комбинационный футбол. У соперника прекрасные футболисты. Надеюсь, мы сможем сыграть так же хорошо, как три дня назад в мадридском дерби".



Солари: Соперника уважаем и надеемся сыграть против него хорошо

Между тем в состоянии Аякса на самом деле не все хорошо. В последних четырех встречах амстердамцы победили только дважды, а в крайнем матче вообще уступили середняку. К тому же, под вопросом участие в игре новичка Барселоны, который до конца сезона еще будет выступать в Аяксе – Фрэнки де Йонга. Хоть игрок и готовился с командой к поединку с Реалом.

Еще в одном матче игрового дня 13 февраля лондонский Тоттенхэм примет лидера Бундеслиги дортмундскую Боруссию. "Шмелям" не поможет капитан Марко Ройс, "шпорам" – главный бомбардир Хари Кейн. Оба матча начнутся в 22:00.

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