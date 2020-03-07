"Динамо" в большинстве победило "Александрию" и вернуло себе второе место: видео
"Динамо" 7-го марта в 22 рамках тура чемпионата Украины на выезде победило "Александрию". Для победы киевлянам хватило трех голов.
Александрия – Динамо 1:3
Голы: Гречишкин, 62 (пен) - Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85
Удаление: Довгий, 47 (Александрия)
7 марта подарок "Динамо" неожиданно сделала "Десна", которая в Чернигове победила "Зарю". Таким образом, в случае победы над "Александрией" киевляне могли вернуть себе второе место в турнирной таблице.
В то же время поражение "Динамо" бы заостряло борьбу за награды. Ведь в случае победы "Александрии" киевляне остались бы на третьей строчке, а преимущество над "александрийцами", которые на 5-й позиции, сократилось бы до 2 очков.
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Ход матча
"Александрия" быстрее начала поединок, запрессинговав гостей из Киева. "Динамо" не ожидало, что "Александрия" предложит высокий темп, поэтому в действиях игроков киевского клуба наблюдалась некоторая паника.
Впрочем, первый действительно острый момент был именно в "Динамо". Вербич на подступах к штрафной получил совсем немного пространства и мощно пробил. Юрий Панькив отбил сложный удар, продемонстрировав отличную реакцию.
В середине тайма на поле было много борьбы. Подопечные Алексея Михайличенко пытались играть первым номером, когда команда Владимира Шарана рассчитывала на контратаки.
В конце тайма гости таки открыли счет в игре. После подачи с углового мяч оказался в Миколенко, который прострелил в штрафную. Передачу Виталия замкнул центрбэк Артем Шабанов, который сегодня празднует 28-летие.
Шабанов отмечает гол в ворота "Александрии" / Фото facebook.com/fcdynamoua
"Александрия" почти сразу могла сравнять счет. У хозяев прошла острая атака, которую ударом по центру ворот Бущана завершил Довгий.
Удаление Довгого
Сразу после перерыва "Александрия" остались в меньшинстве. Команду подвел Довгий, который наиграл на вторую желтую карточку.
В начале второй половины игры Довгий опасно сыграл против Попова в штрафной киевлян, ударив Дениса по голове. Довгий получил вторую "желтую", которая соответственно стала красной.
Несмотря на удаление, "Александрия" первой создала острый момент. На 52 минуте Задерака классно вбежал в штрафную киевлян и головой замкнул навес с левого фланга. Бущан был на высоте и совершил прекрасный сейв.
На 56 минуте уже "бело-синие" провели острую атаку. Караваев перехватил мяч недалеко от штрафной хозяев, отдал пас на Шепелева, который из пределов штрафной неудачно прострелил.
Следует отметить, что передачу просили двое игроков "Динамо", которые вбежали в штрафную. Вследствие момента мяч оказался в Буяльского, который пробил пяткой, находясь спиной к воротам. Панькив легко забрал мяч в руки.
На 60 минуте Шепелев реабилитировался за предыдущий эпизод. На этот раз прострел Владимира дошел до Буяльского, который головой переправил мяч в ворота – 2:0.
На 61 минуте "Александрия" получила шанс сравнять счет, ведь арбитр назначил пенальти. Сидорчук грубо сыграл в штрафной против Ситало.
Эпизод тянул на желтую карточку для Сидорова, однако Юрий Можаровский не удалил игрока "Динамо". Пенальти хладнокровно реализовал Гречишкин.
Казалось, что "Динамо" будет владеть инициативой, ведь хозяева играют в меньшинстве. Однако команда Владимира Шарана острее атаковала и заставляла киевлян обороняться.
В конце матча "Александрия" заметно пошла ва-банк, оголив собственные тылы. Поэтому в "Динамо" появлялись свободные зоны. В частности, Кадири классным пасом разрезал оборону хозяев, однако Буяльский не успел обыграть Панькива.
На 85 минуте "Динамо" все же использовало численное большинство. Пиварич, который впервые вышел на поле в этом сезоне, прострелил в центр штрафной, где Вербич переправил на Шепелева. Владимир с убойной позиции попал в штангу, а мяч в ворота переправил Миколенко.
Благодаря победе "Динамо" после второго круга чемпионата Украины заняло второе место. "Александрия" осталась на пятом месте.
Александрия – Динамо видеообзор первого тайма
Турнирная таблица УПЛ
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