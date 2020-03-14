"Александрия" в матче с шестью голами победила "Колос": видео

14 марта стартовала борьба в верхней шестерке чемпионата Украины по футболу. В рамках 23 тура "Александрия" в родных стенах победила "Колос".

Александрия – Колос 4:2

Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (пен), Ковалец, 64, Задерака, 90 – Сорокин, 35, Лысенко, 80

Новичок УПЛ "Колос" только в последнем туре гарантировал себе место в верхнем топ-6. "Колоски", хоть и проиграли "Шахтеру", но сохранили 6-е место благодаря неудачи "Мариуполя" в матче с "Днепром-1".

Таким образом, клуб из Ковалевки получил шанс побороться за попадание в Лигу Европы.

Однако отставание от 5-го места, на котором находится "Александрия", достаточно серьезное – 11 очков. Поэтому "Колосу" уже в матче с прямым конкурентом нужно было сокращать отставание.

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Начало поединка увенчалось не острыми поводами, а грубостью. В частности, за 6 минут футболисты наиграли на две желтые карточки.

Первый острый момент на 7-й минуте создал Богданов. Футболист команды-гостей мощно пробил со штрафного, но Билык совершил хороший сейв.

На 17 минуте первый момент в игре имела "Александрия". Яшкову пришлось вступать в игру после удара Грицука. Вратарь гостей парировал опасный выстрел от хавбека "Александрии".

На 36 минуте "колоски" открыли счет в игре. Все началось с грубой ошибки Дубри, который неудачно отдал пас назад. Бондаренко подхватил мяч и прошел в штрафную, где отдал на Сорокина.

И здесь не обошлось без ошибки защитника хозяев. Сорокин прокинул мяч между ног Бабогло и вышел один на один с Билыком. С такой дистанции полузащитник легко переиграл голкипера.

"Александрия" отыгралась в конце тайма. Пашаев отдал с правого фланга в центр, где Гречишкин набежал и из пределов штрафной мощной пушкой "пробил" Яшкова – 1:1.

Почти сразу после перерыва "Александрия" вышла вперед. Максименко в штрафной придержал Бабогло – пенальти. Удар с точки хладнокровно реализовал Василий Грицук.

На 56 минуте подопечные Владимира Шарана имели отличную возможность закрепить преимущество. Лучкевич в штрафной пяткой вывел Безборолька один на один с вратарем "Колоса". Нападающий пробил в угол, но Яшков совершил великолепный сейв.

Через 8 минут хозяева забили третий гол. Максименко неудачно отдал передачу на вратаря, после чего тот тоже не смог выбить мяч. Этим воспользовался Ковалец, который спокойно забил третий гол для своей команды.

На 80 минуте Лысенко вернул интригу в матче. Капитан "Колоса" удачно сыграл во время углового. Избавившись от опеки, нападающий с удобной позиции пробил головой – 3:2.

Последние минуты матча благодаря голу Лысенко были напряженными, однако именно "Александрия" провела еще один гол. На 90 минуте точку в матче поставил Задерека. Максим продавил Черноморца и из пределов штрафной пробил в левый от себя угол.

Благодаря победе "Александрия" приблизилась к "Десне": теперь разница между клубами 2 очка, однако черниговцы имеют игру в запасе. Зато отставание "Колоса" от сегодняшнего соперника уже 14 очков.

Александрия – Колос видеообзор

Турнирная таблица УПЛ