Артем Милевский солгал о собственной свадьбе, чтобы сбежать из венгерского клуба: видео

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский, который сейчас выступает за брестское "Динамо", рассказал, почему решил вернуться в Беларусь.

По словам футболиста, причиной стало нежелание жить в малонаселенном городе, где базировалась его бывшая команда "Кишварда".

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Я привык жить в таких городах, в которых есть куда выйти, есть куда сходить, кофе выпить, до 12-ти посидеть и не переживать, что закроется ресторан. Что касается зарплат и футбольных моментов, в Венгрии очень высокий уровень. Единственное, что меня смущало – город. Когда все это закрутилось, после Нового года, наверное, неделю не спал,

– сказал Милевский на Youtube-канале "Бомбардир".

Ради выхода из "Кишварда" обратно в "Динамо-Брест" украинец соврал президенту клуба о том, что у него скоро состоится свадьба, после чего тот обсудил переход с агентом игрока Александром Панковым.

Я 25 минут разговаривал с президентом. Сказал, что у меня свадьба 25 мая, уже начал "лепить". Сказали: "Пусть невеста сюда приезжает". А я: "Сюда никто не приедет, здесь никто не знает английский". Принимайте, как хотите. Я знаю, что меня хотят вернуть, и моя голова в Беларуси. Говорил, что повешусь, а он на меня такими глазами смотрел,

– рассказал Артем Милевский.

Милевский провел лишь 8 матчей в составе венгерского клуба, в которых результативными действиями не отмечался.

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34-летний форвард провел свои лучшие годы в киевском "Динамо", где выиграл три чемпионских титула, а в сезоне-2009/10 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. В составе сборной Украины Артем сыграл 50 матчей, забил 8 голов.

Смотрите полное интервью с Артемом Милевским

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