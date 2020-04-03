"Аталанта" готова продать украинца Малиновского за немалую сумму

"Фиорентина" провела предварительные переговоры по трансферу украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на La Nazione.

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Стоимость футболиста сборной Украины оценили минимум в 25 миллионов евро. Трансфер может состояться будущим летом. Однако, из-за пандемии коронавируса трансферный рынок в Италии может приостановиться.

Добавим, что Малиновский – не единственный вариант для усиления "Фиорентины" в следующее трансферное окно. Также источник сообщает о заинтересованности к полузащитнику "Удинезе" Родриго Де Паулю. Также альтернативой "фиалок" может стать хавбек "Вероны" Мараш Кумбулла.

Полузащитник сборной Украины прошлым летом перешел в "Аталанту" за 15 млн евро из бельгийского "Генка".

В нынешнем сезоне во всех турнирах за "бергамаско" украинец сыграл 31 матч (8 – в основе), в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

"Аталанта" и "Фиорентина" пошли на вынужденную паузу в Серии А, занимая четвёртое и 13 места соответственно.

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