"Барселона" после провала в Лиге чемпионов готова выставить за дверь сразу 10 футболистов

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ФК "Барселона"
ФК "Барселона"

Руководство футбольного клуба "Барселона" планирует расстаться с 10 игроками после поражения "Ливерпулю" и вылета из Лиги чемпионов.

Несмотря на отсутствие серьезных публичных заявлений, которые вряд ли появятся до финала Кубка Короля, руководство "Барселоны" во главе с президентом клуба начало работу над масштабной перестройкой первой команды.

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По окончании сезона чемпионы Испании планируют избавиться до десяти игроков – как второстепенных "актеров", так и тех, кто находился на ведущих ролях. Среди футболистов основного состава в этом списке присутствуют Самуэль Умтити, Иван Ракитич и Филипе Коутиньо.

Кроме того, "Барселону" должны покинуть Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, играющих за каталонцев на правах аренды из "Сассуоло" и "Валенсии" соответственно. Яспер Силлессен, Томас Вермален, Рафинья Алькантара, Малком и Денис Суарес также будут выставлены на трансфер из-за отсутствия стабильной игровой практики.

В свою очередь в издании ESPN сообщают о том, что не только футболистов ожидает ротация. Главного тренера команды также планируют заменить. Для этого руководство клуба собирается на экстренное совещание.

Там будут обсуждать судьбу Эрнесто Вальверде и почему команда второй раз подряд вылетает из Лиги чемпионов.

Спорт 24 писал, что "Ливерпуль" сумел сделать потрясающий камбэк, разгромив "Барселону" со счетом 4:0.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Барселона
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