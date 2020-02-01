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Баскетболист сборной Украины сделал девушке предложение в перерыве Матча всех Звезд – видео

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Максим Пустозвонов сделал предложение девушке / ФБУ

Форвард сборной Украины Максим Пустозвонов сделал девушке предложение прямо в перерыве Матча всех Звезд Суперлиги.

Девушка форварда, Лана Кауфман, согласилась. Видео опубликовали в официальном Instagram Федерации баскетбола Украины

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Максим Пустозвонов сделал предложение своей девушке: смотрите видео

Будущих молодоженов сразу поздравили баскетболисты обеих команд.

Отметим, что на Матче всех Звезд Пустозвонов в упорной борьбе завоевал первое место в конкурсе снайперов с финальным результатом в 22 балла.

В первой своей попытке Максим набрал 20 баллов и сразу гарантировал себе место в финале, куда также попали одессит Брюс Мэйси, а также Денис Лукашов из Прометея. В первой попытке Месси и Пустозвонов набрали равное количество баллов, поэтому зрители в столичном Дворце Спорта могли наблюдать дополнительный финальный раунд, где беспрекословно сильнее был именно любимец местной публики – Максим Пустозвонов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
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