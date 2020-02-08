24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Баскетболисты жестоко избили своего тренера сразу после возвращения с матча – видео (18+)

55 Читати новину українською
Баскетболисты избили своего тренера / Кадр из видео

В США баскетболисты одной из школьных команд напали на своего тренера и жестоко его избили. Само нападение сняли на телефон.

Инцидент произошел с учениками и тренером баскетбольной команды школы Малкольм Икс в Нью-Арке. По возвращению из матча в Ливингстоне после выхода из автобуса несколько школьников набросились на своего тренера. Этот момент засняли на камеры мобильных телефонов.

Позор! Операторы в прямом эфире оскорбляли баскетболисток во время матча чемпионата Украины – видео

Напали несколько игроков, а после того, как тренер упал на тротуар, начали его пинать ногами.

Видео нападения на тренера игроками команды

По данным ABC7, причиной нападения стало то, что тренер не дал четырем игрокам поиздеваться над другим баскетболистом команды.

После того, как о нападении стало известно, школьников отстранили от учебы. Полиция же открыла уголовное производство.

В Казахстане произошел массовый межэтнический конфликт со стрельбой: детали и видео
сегодня
2962
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 февраля 15:30 Артем Далакян – жертва войны в Нагорном Карабахе, украинский чемпион мира по боксу
Андрій Тудовші 96
7 февраля 11:27 Украина сыграет еще 3 товарищеских матча: кто станет соперником нашей сборной
Ігор Саджениця 184
7 февраля 19:46 Украинский тренер, работающий в эпицентре коронавируса Ухане, рассказал о ситуации в городе
Юрій Семенюк 242
7 февраля 18:57 Скандал с Зозулей в Испании: апелляцию "Райо" отклонили, матч доиграют при пустых трибунах
Юрій Семенюк 111
7 февраля 12:30 Владиславу Сиренко – 25: история жизни украинского Майка Тайсона с нокаутирующим ударом
Андрій Тудовші 1128
Новости
Больше новостей
Залиште відгук