Баскетболисты жестоко избили своего тренера сразу после возвращения с матча – видео (18+)

В США баскетболисты одной из школьных команд напали на своего тренера и жестоко его избили. Само нападение сняли на телефон.

Инцидент произошел с учениками и тренером баскетбольной команды школы Малкольм Икс в Нью-Арке. По возвращению из матча в Ливингстоне после выхода из автобуса несколько школьников набросились на своего тренера. Этот момент засняли на камеры мобильных телефонов.

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Напали несколько игроков, а после того, как тренер упал на тротуар, начали его пинать ногами.

Видео нападения на тренера игроками команды

High school basketball coach jumped by his own players. Damn! pic.twitter.com/RKnSjADE2a — Chad (@ChadBlue_) February 7, 2020

По данным ABC7, причиной нападения стало то, что тренер не дал четырем игрокам поиздеваться над другим баскетболистом команды.

После того, как о нападении стало известно, школьников отстранили от учебы. Полиция же открыла уголовное производство.