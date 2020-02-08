Баскетболисты жестоко избили своего тренера сразу после возвращения с матча – видео (18+)
В США баскетболисты одной из школьных команд напали на своего тренера и жестоко его избили. Само нападение сняли на телефон.
Инцидент произошел с учениками и тренером баскетбольной команды школы Малкольм Икс в Нью-Арке. По возвращению из матча в Ливингстоне после выхода из автобуса несколько школьников набросились на своего тренера. Этот момент засняли на камеры мобильных телефонов.
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Напали несколько игроков, а после того, как тренер упал на тротуар, начали его пинать ногами.
Видео нападения на тренера игроками команды
По данным ABC7, причиной нападения стало то, что тренер не дал четырем игрокам поиздеваться над другим баскетболистом команды.
После того, как о нападении стало известно, школьников отстранили от учебы. Полиция же открыла уголовное производство.
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