Бавария – Айнтрахт: прогноз букмекеров на решающий матч чемпионата Германии

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Для того, чтобы завоевать седьмой подряд титул одному из самых титулованных клубов мира – немецкой "Баварии" – необходимо одержать победу в матче против "Айнтрахта". Букмекеры верят, что мюнхенцы снова будут держать кубок победителей.

С высокой вероятностью Нико Ковач вместе с "Баварией" вновь может стать чемпионом, однако на этот раз в титуле тренера.

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Для получения серебряной салатницы мюнхенцам в окончательном туре нужно дома одолеть бывшую команду своего наставника "Айнтрахт", который все еще борется за место в лигочемпионовской топ-четверке. Однако специалисты не сомневаются в победе "роттен".

Так, коэффициент на победу "Баварии" составляет 1,28, на триумф гостей – аж 12, а на ничью – 6,2. К тому же ожидают и большого количества голов в матче. Коэффициент на то, что команды забьют по меньшей мере четыре мяча – 1,69. Отметятся менее, чем четыре раза – 2,3.


Бавария – Айнтрахт: прогноз букмекеров

К слову, матч "Бавария" – "Айнтрахт" начнется 18 мая ровно в 16:30.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Бавария
Источник: 24 канал
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