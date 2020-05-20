Бил в бедро: украинский баскетболист признался, что хотел нарочно травмировать Коби Брайанта

В одном из матчей НБА украинский баскетболист Кирилл Фесенко пытался сломать легендарного Коби Брайанта.

Центровой "Днепра" Кирилл Фесенко во время интервью официальному аккаунту ФБУ в Instagram рассказал много интересных деталей о своей карьере в НБА. В частности он вспомнил игру с Коби Брайантом, который погиб в авиакатастрофе.

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В той игре, когда я бил, кусал и толкал Коби, я умышленно пытался ему забить мышцу. Я попал ему коленом в бедро – это травма, которая остается с тобой надолго. "Лейкерс" взяли тайм-аут, Коби похромал, и я думал, что Коби больше не выйдет. А он вернулся, активизировался и отгрузил нам, по-моему, 38 очков, вытащив игру в одиночку.



Я считаю, что Коби – лучший игрок, против которого я когда-либо играл. Да, я играл против Леброна и считаю, что Коби лучше его,

- сказав центровой"Днепра".

Что известно о карьере Фесенко в НБА?

После нескольких сезонов в Украине Фесенко был выбран под 38 общим номером на Драфте 2007 года командой "Филадельфия", которая его обменяла в "Юту Джаз". 15 августа 2007 года он подписал трехлетний контракт с джазменами. В 2010 году он отклонил предложение "Хьюстон Рокетс" и подписал новый контракт с "Джаз" на один год. В 2011 году он стал неограниченным свободным агентом.

30 ноября 2007 года Фесенко дебютировал в НБА матчем против "Лос-Анджелес Лейкерс", записав в актив 6 очков, 7 подборов и 1 результативную передачу.

В январе 2013 года Фесенко подписал контракт с БК "Донецк". А уже в ноябре он перешел в польский "Шленск". Однако "Шленск" он оставил, так и не сыграв ни одного матча.

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