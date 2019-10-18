Благодаря спорту я не сломался после травмы, несовместимой с жизнью, – пауэрлифтер Павел Козак

Очень часто люди сдаются, когда на их пути появляются преграды. Однако Павел Козак не из таких. Он более двух десятков лет передвигается на коляске (упал с верхушки дерева и сломал позвоночник, две руки и пять ребер), но смог реализовать себя в пауэрлифтинге.

Павел Козак четвертый раз стал чемпионом мира по жиму среди здоровых спортсменов, завоевал титул чемпиона мира по бодибилдингу, помогает участникам АТО, которые получили инвалидность, создал семью и воспитывает дочь. В первой части разговора Павел рассказал о жене и сестре, наибольшей победе и учебе, занятиях боксом и инклюзивности Львова.

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О детской мечте

Спорт! Я тем заболел, тем горел и по сей день горю спортом, всегда хотел быть в нем. Первые гантели у меня появились в 5 лет, отец принес. Старший двоюродный брат уже мог подтягиваться на перекладине, а у меня не получалось, с меня смеялись, что я вишу и только "таламбаюсь". За год времени картина существенно изменилась, мы приехали к бабке в село, я уже тогда на перекладине "заболел" упражнениями разными, и мог сделать много такого, что ему не получалось.

У меня общих интересных тем со сверстниками не было никогда, всегда со старшими ребятами проводил свободное время, играя в футбол, тренируясь по вечерам на перекладине или брусьях. Когда я начал не успевать со школой, отец взял дневник, увидел что есть тройки и говорит: "Я вижу ты не успеваешь, что мы бросаем бокс или дзюдо?". Говорю: "Понял, все исправим".

Спорт – это диагноз, и благодаря спорту я не сломался после травмы, несовместимой с жизнью. Медики, которые сейчас смотрят на меня, много вещей объяснить не могут, и как с таким уровнем поражения я настолько мобильный, настолько высокая функционалка.

Про сестру

Она младшая, у нас 8 лет разницы. В свое время в садик на руках ее натягался. Я тренировался, учился во вторую смену. Уроки начинались или в 13:30, или в 14:10. Я на 10:00 бег на тренировку к 12:00, прибегал домой, что-то перекусил и побежал в школу. Утром ее заводил в сад. Заплетал хвостики.

Если бы не она, я бы, наверное, сошел с ума после больницы. Это мой лучший друг. Я очень рад, что они с женой общий язык нашли и сейчас как сестры. У малой моей моя школа, она взрослела быстрее. Она и в зале тренировалась, и каратэ занималась.

О занятиях фехтованием и стрельбой из лука

На лагере активной реабилитации, который проходил на базе госпиталя в Винниках в 1999-м году, я попробовал стрельбу из лука. Статическая нагрузка, нет той динамики, а я человек движения. Никогда стрельбой не занимался профессионально, лишь были единичные попытки. Фехтованию на колясках я отдал несколько лет жизни, но закончил незадолго до того, как начал Антон Дацко и Андрей Демчук. Не сложилось с тренером.

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О занятиях боксом и дзюдо

Это было до травмы. К нам пришел тренер набирать в секцию. После первого занятия половина из тех, что сначала согласились, просто не пришли и ближе к концу месяца остался я и еще один парень, а потом только я.

Секция была в "Локомотиве", на втором этаже, небольшой зал. Три тренировки в неделю, одно из которых было игровое: футбол или баскетбол. Где-то два года занимался боксом, пока не сломал позвоночник.

Дзюдо было еще раньше. На "Трудовых резервах". Все мы росли на фильмах с Ван Дамом, Шварца – это и частично формировало подростковую сознание. Физкультурой я заболел рано, еще до школы. Мама всегда учила не давать сдачи никому, потому что им болит. "Паинькой" я был до 5 лет. Потом отец сказал: "Ударили по правой щеке – дай сдачи по левой". Начинал заниматься для того, чтобы уметь постоять за себя. Времена не простые были, так как и сейчас, в конце концов. Не махал руками никогда без крайности, никогда не был инициатором драки, не так меня учили. Но за себя постоять я всегда мог.

О травме бедра

Это старая травма. Одна из ахиллесовых пяток – это правое бедро. Оно у меня оперированное в 2006-м году. Бедро разбил еще в "Политехнике", пересаживаясь на поломанное кресло, "баловался" с раной 6,5 лет. Чудом не сгнил. Когда понял, что все слишком серьезно, то поехал в 2006-м году в Донецк, в 15-ю больницу, там меня прооперировали. Вернулся домой, поехал на Чемпионат Украины после трехмесячного перерыва. Выполнил норматив мастера спорта, стал призером.

Ехать на Чемпионат Украины вообще не было в планах, поскольку еще не восстановился после операции и не успел набрать хорошую форму. Бедро зажило, "иммунка" мобилизовалась, результаты сразу пошли вверх, потому что меня уже не ело ничего изнутри. Сейчас "развалил" его снова около года назад, физически не даю ему зажить. Потому что когда ты весь в работе и бытовых хлопотах проводишь на заднице 16-18-20 часов, то как ему заживать? Поэтому пока должен "играться" с перевязками.

Об обучении на социолога

Имел способности к точным наукам. ИТ сфера не была тогда на таком подъеме, и условий не было, в плане архитектурных барьеров. Социология была интересной, потому что это был новый проект, канадско-украинский, и люди, которые были по рейтингу лучшими, имели возможность на определенный срок поехать в Канаду и, возможно, там зацепиться.

"Политехника" забрала у меня несколько вагонов здоровья. Эти добирания в дождь мороз снег, беготня по корпусам сделали свое. Обидно было, когда в корпусах, где работал лифт, была одна пара в неделю. Лестница: один пролет был более 20 ступенек и скользко. Было сложно, когда ты подходишь, а вахтер говорит, что ничего не может сделать, у них указание не включать лифты, потому что экономия средств и студенты ломают.

Если бы сейчас была возможность отмотать время назад, не факт, что учился бы на стационаре. Такой ресурс здоровья ушел. Я понимаю, что первый студент в Украине, который поступил на стационар, первый студент, который закончил, но это сверхчеловеческие физические нагрузки. Сколько времени, как я закончил, но проблема доступности решилась лишь частично. Оно все не просто. Хочется, чтобы изменения были быстрее.

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По завершении обучения в магистратуре успешно сдал вступительные экзамены в аспирантуру, а впоследствии и кандидатские минимумы, но на саму кандидатскую работу сил не хватило, здоровье подвело.

Об отказе в работе из-за коляски

Постоянно отказывают. У меня два исключения: с протезным заводом и Центром восстановительного лечения "Модричи". Повезло познакомиться с Мельник Ольгой Николаевной, очень профессиональный медик, человек очень светлый, позитивнйы, держит марку, имеет стержень и проникается чужими проблемами. Меня пригласили в "Модрычи" проконсультировать в сфере аудита по доступности и немного помочь с рекламой реабилитационного центра. Мы начали общаться, и предложили мне работать там.

О жене

Женился в 2016-м году. Дефицитом внимания со стороны женского пола никогда не страдал, главное не закрываться в себе, не комплексовать. Когда человек себя воспринимает, не загоняет в рамки инвалидности, ему значительно легче функционировать в социуме, строить отношения. Кто-то увидит в тебе тележку, обложку, а кто-то сакцентирует внимание не на недостатках, а на интеллекте, характере, поступках. Даже когда у меня не было постоянной девушки, я никогда за количеством не гнался, люблю стабильность во всем, особенно в отношениях.

Когда меня накрывало, где депрессия разбивала, я очень много негатива оставил на "железе" в зале и в ночных клубах. Я не сидел на стакане, поскольку к спиртному равнодушен, любил "покурить" танцплощадку. Не одну пару покрышек я сжег на танцплощадке. Не всегда это хорошо для коляски, но когда есть хорошее настроение и компания, коляска идет в разнос.

С женой мы познакомились в ночном клубе. Она тогда была маленькая, ей было 18. Она была студенткой педагогического, логопед. Имеет отношение к социальной сфере. У меня постоянной девушки не было, и период был не очень хороший, без настроения я пришел в ночной клуб, любил понаблюдать, потанцевать. Ее подруга вытащила меня вместе с ней в центр ночного клуба. Я не комплексовал, "вжарил". Девочка мне понравилась, очень понравилась. Начал проявлять знаки внимания, но репутация "бандита" негативно повлияла на развитие отношений. По городу ходили разные легенды. В некоторых клубах сплетничали, что я стреляный. Мне интересно, кто это распространял. Тогда мои попытки не принесли успеха, и мы прекратили общение где-то на 2 года.

У меня тогда как раз такая черная полоса в жизни была очень черная. Началось все с разрыва предыдущих отношений, полгода они продолжались. Потом проблемы со сборной, работой, здоровьем. Очень близкий мне человек, моя кровиночка, лучший друг, сестренка родная к тому времени была в Китае. Не было такой своего рода утешения, не было с кем пообщаться. Дистанционно мы общались, но это не живое общение. Тогда я ходил по краю, и Юля снова появилась в моей жизни, именно тогда, когда я очень нуждался в этом. Помню наше первое свидание. Не густо тогда было в кармане. Я ей подарил высокую белую розу, и роза не вяла добрый месяц, я был удивлен. Девушка мерзла на лавочке, категорически не хотела идти в кафе, но я ее все-таки уговорил. Отношения развивались очень стремительно, очень рано начали жить вместе. Мы 2,5 года жили вместе в "гражданском браке", а впоследствии поженились.

Спасибо ей, что дала мне шанс. Всегда ее воспринимал, как белую, пушистую, небольшую, добрую, светлую. Основные приятные сюрпризы были впереди. Авто у меня тогда не было. В условиях города я передвигался или общественным транспортом, или своим на коляске. Меньше 10 км я не "нарезал" за день. Было не просто, как-то очередной раз мы гуляли по центру и шли на низкопольный автобус. Ситуация меня очень приятно удивила, когда водитель подъехал, а зазор до бордюра был где-то 1 метр. Средние двери он не открывал, платформу не откидывал, игнорируя меня, начал впускать людей и считать деньги. Заходит моя Юля в салон автобуса и говорит: "Подъедьте, пожалуйста, ближе к бордюру и откройте среднюю дверь". А водитель говорит: "Я сначала посчитаю деньги, впущу людей и тогда открою". Юля, так категорически, говорит: "Нет, Вы сначала подъедете ближе и приоткроете дверь ему". Я смотрю, моя белая и пушистая Юля, отстаивая мои потребности, выпустила "когти и зубки". Слова словами, я не привык верить словам, больше поступкам. Так и в данном случае.

Сначала Юлина мама наши отношения серьезно не воспринимала, отговаривала ее неоднократно, но Юля свою позицию, относительно меня, четко отстояла, даже перед мамой.

О величайшей победе в жизни

Это 20 января, однозначно – день рождения доченьки. Немного вещей я в этой жизни боюсь. Что касается физической боли, через многое прошел, время "вгрызался" в подушку от боли, чтобы меня никто не слышал. Именно понимание того, что ты можешь пережить своих близких людей, провоцировало неприятные ощущения и лишнюю тревогу. Боялся не успеть дать "путевку в жизнь маленькому карапузу". Это должна быть та женщина, с которой я вижу свое будущее и с которой я хочу иметь детей. "Спинальная" жизнь весьма непроста и вносит свои коррективы. Не каждому дана радость материнства или отцовства. Хотел мальчика, а потом хотел доченьку, чтобы она за своим братиком была, как за каменной стеной. Как узнали, что будет девочка, обрадовался. Малая очень активная. То такое "шило", что, наверное, еще отцу фору даст. Не успеет поесть, уже 10 раз перевернется.

Про работу

Я на должности социального работника, инструктор по программе "Первый контакт", но порой и психологом или урологом приходится быть. Это основная моя работ, и владельцы центра очень близкие мне по духу люди, светлые люди. Временами, когда у меня есть какие-то нотки сомнения относительно моей общественной или спортивной деятельности, они часто поддерживают мои "сумасшедшие авантюры".

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Об инклюзивности Львова

На бумаге много вещей декларируется, а на практике они не работают. Ни одна новостройка не должна сдаваться в эксплуатацию, если там не придерживаются государственных строительных норм. Еще обидно, что низкое сознание у людей. То есть, когда ты где-то подъезжаешь, хочешь припарковаться на месте для человека на коляске, там кто-то уже припарковался, еще и с претензиями. Сейчас бывает порой дикое желание заблокировать ту машину, набрать копов и пусть они накажут человека гривной.

Хотя передвигаться по городу однозначно стало легче. Картина изменилась значительно с общественным транспортом, но не всегда с водителями. Были двое водителей на маршруте троллейбуса, что пытались подъехать как можно ближе к бордюру, или отъехать дальше от остановки, выйти на средние двери и подстраховать меня, когда я выходил, говоря: "Люди подождут". А когда какое-то, грубо говоря, быдло, не дает себе отчета для чего он сел на низкопольный троллейбус или автобус, тогда происходят конфликтные ситуации.

На самом деле мне довольно легко запрыгнуть в адаптированный транспорт, если водитель подъедет корректно, но есть же люди функционально слабее меня, им значительно сложнее. Время не жалеет никого, и все мы в старости становимся менее мобильными. Добавить к этому производственный и бытовой травматизм, различные болезни связанные с неврологией, вот и имеем статистику, каждый пятый человек в Украине имеет инвалидность. Никто не знает, что может ждать его завтра. Должно быть высокое сознание нации, культура, толерантное и лояльное отношение до мало мобильных групп населения.

Город доступнее, но не так, как бы хотелось. Где-то демонтируют бордюр, делают понижение, проходит год или два, до того понижение стоит уже забор. Демонтируют бордюр, делают не в уровень с дорогой. Вопрос рациональности использования средств. Подход к решению проблемы инвалидности остается медицинским, пытаются вылечить человека, а не адаптировать социум к потребностям, как в социальном подходе.

Об инклюзивных классах

Надо очень осторожно дифференцировать это понятие. Во-первых, должны быть созданы соответствующие условия и не только архитектурные. Порой я вспоминаю свое обучение в школе, когда к нам в класс перевели мальчика, у которого была задержка психического развития. Она не такая значительная, но он дважды оставался в одном классе, не успевал по привычной школьной программе. Я всегда был такой, что защищал или физически слабых или девушек еще до травмы. Мне было дико, когда одноклассники смеялись и унижали его. Не один получил от меня "на орехи" за такие вещи. Поэтому должно быть четкое понимание необходимости. Если это физические недостатки и есть надлежащие архитектурные условия, то я за. Но если это психические изъяны, тогда значительно сложнее. Нужно закреплять за таким ребенком личного педагога или помощника педагога, разрабатывать индивидуальные программы обучения.

О восприятии обществом людей с инвалидностью

Когда начинаешь углубляться, то становится морально тяжело. Как говорит мой хороший товарищ, микробиолог Гелешко Владимир: "Я воюю за себя и за свою семью". Трудно бороться и ломать систему. В свете последних событий обидно, что 70-75% это биомасса, понимания нет.

Физически здоровые люди должны также осознавать, что от несчастного случая или болезни никто не застрахован, и они должны встречать не по одежке, а по уму. Не надо строить какие-то барьеры, в силу того, что у человека есть инвалидность. Им непросто по жизни. Во всех отношениях непросто. Не ошибается лишь тот, кто не пытается. Хочется, чтобы больше сознательных людей было и среди тех людей с инвалидностью. Не хочу никого оправдывать, но сами условия, архитектурные барьеры, психологические барьеры, все одно на одно накладывается, а "стержень" есть далеко не у каждого.

Каждый человек является чемпионом. Но не всегда есть возможность даже выйти из собственной квартиры. Ограничения разные. Далеко не всегда есть ресурс, чтобы иметь доступ к информации. Если человек живет на пенсию в 1500 грн, то средства гигиены, лекарства, оплата за коммуналку, интернет – роскошь. Даже в плане реабилитации.

Через несколько дней читайте на Спорт 24 вторую часть разговора.

Общались Станислав Безушко и Кристина Кобак