Бойфренд Свитолиной выполнил роскошный удар и выиграл свой матч на US Open: видео

Французский теннисист Гаэль Монфис 3-го сентября пробился в четвертьфинал US Open. В 1/8 финала бойфренд украинской теннисистки Элины Свитолиной победил Пабло Андухара 3:0 (6:1, 6:2, 6:2).

Во втором сете 13-й номер мирового посева Монфис выполнил традиционный для себя смэш, который вызвал аплодисменты публики.

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Гаэль выбежал к сетке после подачи и в прыжке вбил мяч в корт. Испанский оппонент не имел шансов спасти розыгрыш.

В четвертьфинале турнира Монфис сыграет против Маттео Берреттини.

Лучшим выступлением Монфиса на US Open является полуфинал в 2016 году. Француз никогда не выигрывал турниры серии Грэнд Слэм.

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