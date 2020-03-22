Бывший президент итальянского клуба Андреа Микеле умер от коронавируса в 37 лет
Бывший президент итальянского футбольного клуба "Перголеттезе" Андреа Микеле умер в возрасте 37 лет от коронавируса.
Информацию о смерти Андреа Микеле подтвердили в клубе.
К слову Экс-президент "Реала" Лоренцо Санс умер от коронавируса
Андреа Микеле стал президентом "Перголеттезе" в 2012 году. Он помог команде выиграть Серию D и вернуть профессиональный статус. После этого в 2016 году он покинул клуб.
Андреа Микели также был президентом клуба "Пиццигеттоне", который тоже размещен в регионе Ломбардия.
- Количество инфицированных лиц в Италии коронавирусом – более 53 тысяч человек. Это второй показатель в мире после Китая.
- По состоянию на 22 марта погибли 4 825 человек. Среди них три украинки.
- Четыре работника клуба "Аталанта", за который выступает украинец Руслан Малиновский, умерли из-за заражения коронавирусом.
- Среди инфицированных есть футболисты. Covid-19 обнаружили у трех игроков "Ювентуса" – Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибали. При этом с Ругани и Дибалой инфицировались и их девушки, первая из которых еще и беременна.
- Также известны случаи заражения игроками "Сампдории" и "Фиорентины".
- Covid-19 также обнаружили у легендарного футболиста "Милана" Паоло Мальдини и его сына Даниэля, который также выступает за "Милан".
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