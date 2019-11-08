Чей камбэк лучший – "Шахтера" против "Динамо" или "Александрии" против "Сент-Этьена" (опрос)

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Алан Патрик забил в ворота загребского "Динамо"
Алан Патрик забил в ворота загребского "Динамо" / ФК "Шахтаер"

6 и 7 ноября сразу три украинских клуба провели матчи в еврокубках. Отличились они ничейными результатами и спасением на последних минутах матча.

Первым камбэк сделал донецкий "Шахтер". В матче Лиги чемпионов против загребского "Динамо" на выезде "горняки" проигрывали в основное время 3:1. Однако сначала на 90+2 минуте Мораес сократил отставание, а на 90+7 минуте Тете с пенальти принес ничью дончанам. Здесь стоит отметить, что пенальти в этом матче заработал вратарь "Шахтера" Пятов.

Видеообзор матча Динамо (Загреб) – Шахтер

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Примером героического спасения воспользовалась и "Александрия". Она тоже проигрывала с разницей в два мяча, но в домашнем матче (хоть он и состоялся во Львове), забивать начали раньше. Первый гол Безбородько забил еще на 84-й минуте. Но гол Задераки на 90+1 минуте получился довольно эффектным.

Видеообзор матча Александрия – Сент-Этьен

Предлагаем нашим читателям самим определить, чей камбэк был лучшим – "Шахтера" или "Александрии"?

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига Европы Лига чемпионов Шахтер ФК Александрия Новости Спорта
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