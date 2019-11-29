Челси – Вест Хэм: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

В субботу, 30 ноября, состоится одно из лондонских дерби – "Челси" примет "Вест Хэм", Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Челси – Вест Хэм: анонс

Это не будет матч равных соперников. "Челси", несмотря на не слишком позитивные ожидания перед началом сезона (запрет на трансферы, потеря Азара, новый тренер без опыта в топ-клубе), сумел не только перестроить свою игру, но и бороться за чемпионство. Команда идет в топ-4 чемпионата Англии и сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя в последнем матче и сыграла вничью дома с "Валенсией".

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Зато "Вест Хэм"откровенно проваливает этот сезон. Настолько, что над главным тренером "молотобойцев" Мануэлем Пеллегрини нависло вероятное увольнение в случае дальнейших неудач.

И вряд ли ему удастся избежать поражения в матче против "Челси", букмекеры считают именно "аристократов" явным фаворитом этого противостояния. Коэффициент на их победу колеблется в пределах 1,27-1,31, в то время как на победу "Вест Хэма" коэффициенты от 9,00 до 10,00.

Матч "Челси" – "Вест Хэм" состоится в субботу, 30 ноября. Начало в 17:00

Прогноз PariMatch

У них коэффициент на победу "Челси" получил показатель 1,29. Между тем победа "Вест Хэма" оценена в 9,50. Ничья в матче – 6,40.

При этом эксперты ожидают большого количества голов. Так, ставка на "тотал матча больше 3,25" – всего 1,81. в противовес этому "тотал матча меньше 3,25" – 2,07.

На то, что украинец Андрей Ярмоленко забьет гол в этом матче, коэффициент 5,50 (1,13 на то, что ему не удастся отличиться).

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Несколько больше шансов забить имеет его партнер по "Вест Хэму" Себастьян Алле – 4,00. Зато сразу четыре игрока "Челси" имеют более низкие коэффициенты на то, что они забьют – Мише Батшуаи (1,95), Кристиан Пулишич (2,40), Виллиан (3,00) и Жоржиньо (4,00).

Прогноз Favorit

Победа "Челси" у этих букмекеров оценена в 1,29. Победа "Вест Хэма – 10,00. Ничья – 6,10.

Что касается количества голов, то "тотал матча больше 3,5" только 2,0, а "тотал матча меньше 3,5" – 1,85. При этом ставка на то что обе команды забьют – 1,65. Что этого не произойдет – 2,15.