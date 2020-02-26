24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Чемпионат Европы по биатлону: Пидручный выиграл бронзовую медаль

- Читати новину українською
Чемпионат Европы по биатлону

В Раубичах (Беларусь) разыграны первые медали чемпионата Европы по биатлону. Украинец Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую награду в суперспринте.

Результаты гонки

1. Сергей Бочарников (Беларусь)
2. Адам Вацлавик (Чехия)
3. Дмитрий Пидручний (Украина)
...
15. Руслан Ткаленко (Украина)
23. Артем Прима (Украина)

К теме: Чемпионат Европы по биатлону 2020: расписание гонок и где смотреть

Что такое суперспринт?

Вид биатлонной гонки, которая состоит из двух самостоятельных стартов, проводимых за один день: "суперспринт – квалификация" и "суперспринт – финал".

В квалификации стартуют раздельно с разницей в 15 секунд, дистанция 3 км с двумя огневыми рубежами.

На каждой стрельбе у спортсмена 1 запасной патрон. Если после 6-ти выстрелов остались незакрытые мишени, то спортсмен бежит штрафной круг 75 метров.

30 лучших выходят в финал. В финал суперспринта мужской гонки пробились трое украинцев – Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко и Артем Прима.

Через 1-4 часа с момента старта квалификации начинается финальная часть соревнований. И мужчины, и женщины бегут масс-старт: пять кругов по 1000 метров с четырьмя огневыми рубежами.

Коронавирус в Италии: 12 человек умерли, заражены четыре ребенка
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Дмитрий Пидручный Новости Спорта Спорт Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:10 Угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса: все, что следует знать
Ігор Саджениця
сегодня 13:15 Лигу чемпионов могут кардинально изменить: шансы для "Динамо" и "Шахтера"
Ігор Саджениця
сегодня 07:40 "Наполи" и "Барселона" сыграли вничью, "сине-гранатовые" доигрывали матч в меньшинстве – видео
Ігор Саджениця
25 февраля 20:00 Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
Ігор Саджениця
25 февраля 19:37 Сколько государство выделило на финансирование спорта в 2020 году: главные цифры
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук