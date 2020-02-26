Чемпионат Европы по биатлону: Пидручный выиграл бронзовую медаль

В Раубичах (Беларусь) разыграны первые медали чемпионата Европы по биатлону. Украинец Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую награду в суперспринте.

Результаты гонки

1. Сергей Бочарников (Беларусь)

2. Адам Вацлавик (Чехия)

3. Дмитрий Пидручний (Украина)

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15. Руслан Ткаленко (Украина)

23. Артем Прима (Украина)

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Что такое суперспринт?

Вид биатлонной гонки, которая состоит из двух самостоятельных стартов, проводимых за один день: "суперспринт – квалификация" и "суперспринт – финал".

В квалификации стартуют раздельно с разницей в 15 секунд, дистанция 3 км с двумя огневыми рубежами.

На каждой стрельбе у спортсмена 1 запасной патрон. Если после 6-ти выстрелов остались незакрытые мишени, то спортсмен бежит штрафной круг 75 метров.

30 лучших выходят в финал. В финал суперспринта мужской гонки пробились трое украинцев – Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко и Артем Прима.

Через 1-4 часа с момента старта квалификации начинается финальная часть соревнований. И мужчины, и женщины бегут масс-старт: пять кругов по 1000 метров с четырьмя огневыми рубежами.