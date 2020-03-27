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Чемпионаты Украины по волейболу завершили без определения победителей

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Чемпионаты Украины по волейболу завершили без определения победителей / facebook.com/barkomkazhany

Федерация волейбола Украины приняла решение не доигрывать сезон из-за пандемии коронавируса. Мужскую и женскую Суперлиги завершили без определения победителей.

Члены Исполкома ФВУ решили завершить чемпионат без определения лауреатов и, соответственно, без вручения медалей.

За соответствующее решение проголосовали 19 членов Исполкома, информирует сайт ФВУ.

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Также принято решение, что представители Украины в еврокубках будут определены на предстоящем специальном заседании Исполкома ФВУ.

Президент национальной федерации Михаил Мельник обратился к командам-аутсайдерам. Он заявил, что речь не идет об их возможном понижении в классе.

По его словам, на следующем заседании Исполкома ФВУ будет стоять вопрос об увеличении представительства в мужской и женской Суперлиге до 10 участников.

До остановки волейбольных чемпионатов у мужчин лидировали "Барком-Летучие мыши", а у женщин – "Прометей".

Коронавирус в Украине: главное

  • По состоянию на 27 марта в Украине подтвердили 226 случаев заражения коронавирусом. Пять человек (4 женщины и 1 мужчина) скончались. Четыре человека выздоровели.
  • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. 25 марта правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
  • В Украине закрыты все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
  • С 18 марта было полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
  • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
  • С 27 марта Украина останавливает любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны.


Какие ограничения действуют в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус в Украине Волейбол Новости Спорта Спорт
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