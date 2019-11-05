Что будет делать Сауль Альварес после победы над Ковалевым: соперники и чемпионские бои

Уже известно, что мексиканец собирается вернуться в среднюю весовую категорию. По крайней мере сам боксер и его менеджер делали соответствующие заявления. Однако, остаются много других открытых вопросов. С кем он проведет следующий бой? Какие приоритетные цели ставит перед собой? Каких боев и соперников будет избегать? Кто сможет навязать ему конкурентную борьбу?

После боя против Ковалева Альварес в очередной раз подтвердил, что он очень смелый боксер, который не боится различных испытаний. Но есть ощущение, что после такого подвига звездный боец ​​позволит себе 1-2 менее сложных поединка. Нужно протестировать свои кондиции после тяжелого сброса массы, который будет его ждать после боя в полутяжелом весе. Он уже популярен, зарабатывает за каждый бой более 30 миллионов долларов. Самое время пожинать с этого все плоды. Даже его боссы с канала DAZN наверняка не будут требовать немедленный бой с тем же Геннадием Головкиным, Калумом Смитом или Артуром Бетербиевым.

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Можно ожидать, что следующим соперником Сауля станет кто-то из первых рейтингов организаций, титулами которых он владеет. Потенциальными кандидатами являются британцы Крис Юбэнк-младший, Лиам Уилямс, Джон Райдер. Более вероятен дебют "Канело" в самой Британии в поединке с кем-то из них. Завоевание европейского и британского рынков может добавить еще один дополнительный импульс для роста уже и так огромной популярности мексиканца.

Нельзя исключать поединок Альвареса с кем-то из чемпионов полусреднего дивизиона: Хайме Мунгиу, Джулианом Уильямсом. Хотелось бы помечтать о поединке с Эрролом Спенсом, но нет – маловероятно. У Эррола еще много незавершенных дел в полусреднем весе. Да и вряд ли американец, находящийся на подъеме в профессиональной карьере, согласится на такой рискованный вариант.

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После такого промежуточного боя, если он пройдет успешно, можно будет рассматривать дальнейшие шаги. Наиболее финансово выгодный бой – унификация с Геннадием Головкиным. Более чем вероятно, что этот бой состоится. В нем заинтересованы все стороны. Геннадий не оставляет надежды взять реванш и заработать очередные 20 миллионов. "Канело" же рассчитывает, что его соперник за последний год сдал в кондициях и это наконец поможет ему одержать уверенную победу над принципиальным соперником.



Геннадий Головкин

После Головкина интересным оппонентом для мексиканца в мидлвейте является чемпион WBO Деметриус Эндред. Возможно их бой определит абсолютного чемпиона дивизиона.

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Более чем возможно ожидать, что из-за проблем со сбросом веса, Альварес переберется в суперсреднею весовую категорию. Здесь наиболее интересны опять же британцы: Билли Джо Сондерс и победитель первого сезона Всемирной суперсерии во втором среднем весе – Каллум Смит.

Последний уже успел бросить вызов "Канело" после победы того в последнем бою. Смит сотрудничает с Эдди Хирном и телеканалом DAZN, который транслирует и бои Альвареса. Про их бой разговоры велись еще летом этого года. Каллум не очень активный боксер. Он проводит по один-два поединка в год. Финансово бой с Альваресом ему выгоден. Интересен он будет и со спортивной точки зрения. Небитый британец еще и на 8 сантиметров выше, чем Ковалев, и облдает большим размахом рук. Важно, что в отличие от россиянина, находится не на спаде, а наоборот – на пике своей карьеры.



Каллум Смит

Интересно, что до этого Альварес провел один бой в дивизионе британца. Это был поединок против Рокки Филдинга. Альварес победил его в 3 раунде. Побеждал Филдинга и Каллум, но сделал это быстрее, сразу в первом раунде.

Их потенциальный бой можно провести на крупнейших спортивных аренах США или стадионе Уэмбли в Лондоне.

Что до полутяжелого веса, то вряд ли Сауль будет проводить бои с другими ее чемпионами. Мексиканец жаловался на тяжелые удары Ковалева, сомнительно, что он выдержит напор 100% нокаутёра Бетербиева. Чуть больше шансов у него в поединке с Дмитрием Биволом, но риск слишком велик. Россиянин молдавско-корейского происхождения славится своей темповой работой и техникой. В бою с ним представитель Мексики не будет иметь преимуществ.

Очень многое зависит от метода выбора соперника. Менеджеры и промоутеры сейчас могут подбирать не слишком сложных соперников. Чем обеспечат господство их подопечного на многие годы, а возможно наоборот, что прославленный воинственный характер Альвареса возьмет верх и потянет его на новые невероятные свершения.