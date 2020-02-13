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Цуренко и Костюк вышли в четвертьфинал турнира в Египте

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Леся Цуренко / https://ukrsport.info

В первом круге соревнований ITF в столице Египта украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк встретились с дуэтом Лара Аррубаррена-Весино / Ирина Бегу.

Леся Цуренко/Марта Костюк – Лара Аррубаррена-Весино/Ирина Бегу 2:1 (6:1, 4:6, 10:5)

В 1/8 финала парного разряда украинки победили в трех сетах. Первый сет был при полном преимуществе украинской пары – 6:1.

Правда, второй сет уже остался за Ларой Аррубарреною-Весино и Ириной Бегу.

Соперницам удалось сравнять счет во встрече – 1:1. В третьем сете болельщиков ожидала принципиальная борьба, в которой сильнее оказались украинки.

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Во втором круге турнира украинские теннисистки сыграют с парой Магали Кемпен (Бельгия)/Сандра Самир (Египет).

Добавим, что в 1/4 парного разряда вышла другая украинка Анастасия Шошина, которая вместе с Паулой Каней одолела дуэт Элизабет Коччаретто/Мартина Тревизан в трех сетах.

Элизабет Коччаретто/Мартина Тревизан – Паула Каня/Анастасия Шошина 1:2 (6:3, 6:7, 0:1)

Марта Костюк и Леся Цуренко были в составе сборной Украины на недавнем Кубке Федерации.

Леся Цуренко вместе с Катариной Завацкой преодолели болгарский дуэт в составе Пети Аршинковой и Герганы Топаловой: 6:2, 6:1, а Марта Костюк в паре с Дайаной Ястремской победили дуэт Анетт Контавейт/Елена Малыгина – 6:2, 6:0.

Победы позволили выйти сборной Украины в плей-офф турнира, где украинок уже ждут выездные поединки с Японией.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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