Цуренко в напряженной борьбе пробилась в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко выиграла матч второго круга на хардовом турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс.

Джессика Пегула – Леся Цуренко 1:2 (6:3, 5:7, 4:6)

29-летняя украинка в трех сетах переиграла американку Джессику Пегулу – 3:6, 7:5, 6:4.

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Встреча длилась 2 часа и 12 минут. За это время Леся сделала одну подачу на вылет и сделала 5 двойных ошибок. Проиграв первый сет, во втором Цуренко проигрывала 2:4, а при счете 4:5 соперница подавала на матч. К счастью, Леся смогла сделать спасительный брейк, а затем выровняла положение в игре. Третий сет вообще был равным, но концовка осталась за украинкой.

В прошлом году Леся покинула турнир в Индиан-Уэллсе уже в первом круге, поэтому все заработанные очки пойдут ей только в плюс. Также это первая победа Цуренко в трехсетовом матче в текущем сезоне.

За место в четвертьфинале Цуренко поспорит с девятой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, которая победила в трех сетах австралийку Айлу Томлянович.

Спорт 24 писал, что другие представительницы Украины на турнире Элина Свитолина и Екатерина Козлова также прошли в 1/16 финала.

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