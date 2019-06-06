Девушка, которая обвиняет Неймара в изнасиловании, рассказала подробности на телевидении: видео

Девушка, которая обвиняет футболиста французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, впервые публично выступила в СМИ.

27-летняя модель Нажила Триндаде пришла на бразильский телеканал SBT и рассказала свою версию происходящего.

Читайте также: Спортсмены и изнасилования: самые громкие скандалы за всю историю

Девушка заявила, что отказала Неймару в сексе, когда узнала, что у бразильца нет презерватива.

Выяснилось, что у него не было презерватива, и я сказала, что так не пойдет, и все должно закончиться. Но он продолжил,

– заявила девушка.

Она настаивает, что нуждается не в деньгах, а в правосудии.

Если бы мне было нужно, чтобы он заплатил, я поступила бы куда проще,

– сказала Триндаде.

27-летнего футболиста обвиняют в изнасиловании, совершенном 15 мая в парижском отеле. Бразильская конфедерация футбола договорилась, что игрок даст показания на следующей неделе после товарищеских матчей. Также полиция конфискует телефон Неймара, опубликовавшего интимные изображения девушки, обвинившей его в изнасиловании.

В то же время юридическое бюро "Фернандес и Абреу" отказалось работать с девушкой после того, как пообщалась с ней, и разорвало контракт.

Секс-скандал не единственное, что сейчас беспокоит бразильского футболиста. Неймар не сможет сыграть за сборную Бразилии на Кубке Америки.