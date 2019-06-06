Девушка, которая обвиняет Неймара в изнасиловании, рассказала подробности на телевидении: видео

68 Читати новину українською
Неймар
Неймар / twitter.com

Девушка, которая обвиняет футболиста французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, впервые публично выступила в СМИ.

27-летняя модель Нажила Триндаде пришла на бразильский телеканал SBT и рассказала свою версию происходящего.

Читайте также: Спортсмены и изнасилования: самые громкие скандалы за всю историю

Девушка заявила, что отказала Неймару в сексе, когда узнала, что у бразильца нет презерватива.

Выяснилось, что у него не было презерватива, и я сказала, что так не пойдет, и все должно закончиться. Но он продолжил,
– заявила девушка.

Она настаивает, что нуждается не в деньгах, а в правосудии.

Если бы мне было нужно, чтобы он заплатил, я поступила бы куда проще,
– сказала Триндаде.

27-летнего футболиста обвиняют в изнасиловании, совершенном 15 мая в парижском отеле. Бразильская конфедерация футбола договорилась, что игрок даст показания на следующей неделе после товарищеских матчей. Также полиция конфискует телефон Неймара, опубликовавшего интимные изображения девушки, обвинившей его в изнасиловании.

В то же время юридическое бюро "Фернандес и Абреу" отказалось работать с девушкой после того, как пообщалась с ней, и разорвало контракт.

Секс-скандал не единственное, что сейчас беспокоит бразильского футболиста. Неймар не сможет сыграть за сборную Бразилии на Кубке Америки.

blog_ava
День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
сегодня
998
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ПСЖ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер бывший футболист "Динамо" и ЦСКА Борис Деркач
сегодня 13:17 Умер бывший футболист "Динамо" и ЦСКА Борис Деркач
229
Фонсека готовится разорвать контракт с "Шахтером", его агент летит договариваться с клубом
5 июня 22:22 Фонсека готовится разорвать контракт с "Шахтером", его агент летит договариваться с клубом
186
Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости
5 июня 18:00 Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости
Ігор Саджениця 297
У Усика забрали очередной чемпионский пояс. Его разыграют боксеры, которых победил украинец
5 июня 09:43 У Усика забрали очередной чемпионский пояс. Его разыграют боксеры, которых победил украинец
997
Зозуля забил очередной гол за "Альбасете", но его команда проиграла принципиальный матч: видео
5 июня 09:22 Зозуля забил очередной гол за "Альбасете", но его команда проиграла принципиальный матч: видео
91
Новости
Больше новостей
Залиште відгук