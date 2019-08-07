"Динамо" дважды в истории проходило дальше в еврокубках после 0:1 на выезде: статистика

Киевское "Динамо" уступило на выезде "Брюгге" (0:1) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В истории клуба киевлянам всего 2 раза удавалось пройти дальше в еврокубках после такого счета в гостях, пишет Sport.ua.

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За время выступления в еврокубках "Динамо", уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях, проходили в следующий раунд в 5 случаях из 8 (62,5%). А именно после поражения со счетом 0: 1 – в 2-х из 4-х (50%).

В двух "плюсах" киевляне оказались в сезоне 1976/77 в 1/4 финала Кубка чемпионов, взяв взяв верх над "Баварией" – 2:0, и в сезоне 1979/80, в 1/16 финала Кубка УЕФА с тем же результатом обыграв "Банник".

В 1/8-й того же розыгрыша Кубка УЕФА динамовцы в ответном матче победили софийский "Локомотив" – 2:1, но за счет гола пропущенного на своем поле выбыли из дальнейшей борьбы. Такая же участь постигла "сине-белых" 10 лет спустя, когда в 1/8 финала Кубка УЕФА они в родных стенах довольствовались лишь нулевой ничьей с "Фиорентиной".

Спорт 24 писал, что "Динамо" в матче против "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов пропустило гол в первом тайме. Этот единственный гол с пенальти определил судьбу победителя матча. Ответный матч – 13 августа в Киеве.

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