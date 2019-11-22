Динамо – Мариуполь: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Мариуполя". Букмекеры оценили шансы каждой команды на победу

Динамо – Мариуполь: прогноз

Этот матч обе команды будут проводить после паузы на матчи национальных сборных. Именно в этих играх сборная Украины победила Эстонию в товарищеском матче и сыграла вничью с Сербией в отборе на Евро-2020, чем гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке. А также узнала имя первого соперника.

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Также этот матч состоится после расистского скандала на игре между "Шахтером" и "Динамо". Тогда фанаты киевлян издавали звуки обезьян (хотя они убеждают, что имитировали крики вида сов, которые под угрозой вымирания). На это обиделся игрок "Шахтера" Тайсон, который показал им неприличный жест и выбил мяч на трибуны. Бразильца за это дисквалифицировали на одну игру, а "Динамо" наказали одним матчем без зрителей.

И по мнению букмекеров, это не помешает "Динамо" одержать победу в этом матче. На них принимают с коэффициентом 1,21. Зато на Однако в десять раз выше показатель – 12,50-13,00.

Прогноз Favorit

У них победа "Динамо" получила коэффициент 1,21. Победа "Мариуполя" – 12,50. Ничья в матче – 6,90.

Букмекеры ожидают немало голов в матче. Ставка на "тотал матча больше 2,5" принимается с коэффициентом 1,62. Что голов будет меньше, чем три (тотал матча меньше 2,5) – 2,21.

Прогноз PariMatch

Их эксперты ожидают победу "Динамо" с коэффициентом 1,22. Больше в них коэффициенте на победу "Мариуполя" – 13,00. Ничья – 6,30.