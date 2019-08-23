Динамо – Олимпик: что прогнозируют букмекеры на матч команд с новыми тренерами

В субботу, 24 августа, киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Олимпика". Обе команды к этому матчу подходят с новыми тренерами. Букмекеры оценили шансы команд на победу.

Напомним, Александр Хацкевич был уволен из "Динамо" из-за того, что не сумел вывести киевлян в групповой этап лиги чемпионов. Его заменил Алексей Михайличенко.

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Зато Жулио Сезар был уволен после четырех подряд поражений в УПЛ. На его место пришел Игорь Климовский, который уже возглавлял "Олимпик" в прошлом сезоне. Но перед матчем с "Динамо" наставник "Олимпика" столкнулся с проблемой – нехваткой исполнителей. У "Олимпика" на матч против "Динамо" есть только 14 игроков.

В целом "Динамо" является фаворитом этого матча. Шансы "Олимпика" довольно незначительные.

Прогноз Favorit

У них победа "Динамо" оценена коэффициентом 1,09. На победу их соперника – аж 23,00. Ничья в матче – 11,00. На то, что "Динамо" не проигрывает этот матч, ставки не принимаются.

По количеству голов, то на ставку "тотал матча больше 3,0" коэффициент 1,69. На "тотал матча меньше 3,0" – 2,18. При этом "индивидуальный тотал Динамо больше 2,5" – 1,71. А "индивидуальный тотал Олимпик более 0,5" – 2,28.

Прогноз Marathon bet

Здесь тоже на "Динамо" не слишком высокий коэффициент – 1,154. Но на победу "Олимпика" только 16,00. Ничья – 7,70.

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По количеству голов, то "тотал матча больше 3,5" получил 2,13, а "тотал матча меньше 3,5" – 1,74.

Прогноз Parimatch

Они дают на победу "Динамо" коэффициент 1,12. Победа "Олимпика" имеет показатель 21,00. Ничья – 8,80.

Матч "Динамо" – "Олимпик" состоится в субботу, 24 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский". Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.