"Динамо" попало в группу Лиги Европы и разыграет жребий из первой корзины

Киевское "Динамо" тертый год подряд не сумело пройти квалификацию Лиги чемпионов. Поэтому киевляне снова сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

После вылета из третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, "Динамо" напрямую попало в групповой этап Лиги Европы. При этом благодаря своему довольно высокому рейтингу, клуб разыграет жребий из первой корзины.

Стоит отметить, как "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов

С кем сыграет "Динамо" – станет известно во время жеребьевки группового этапа, которая намечена на 30 августа. Тогда будут определены все участники Лиги чемпионов и Лиги Европы. Пока точно в группе ЛЕ сыграют испанские "Хетафе" и "Севилья", английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", итальянские "Лацио" и "Рома", немецкие "Боруссия" (Менхенгладбах) и "Вольфсбург", французские "Ренн" и "Сент-Этьен", португальский "Спортинг", бельгийский "Стандард", турецкий "Бешикташ", австрийский "Вольфсберг" и швейцарский "Лугано".

Также на групповом этапе сыграет и российский ЦСКА, но украинские и российские клубы разводят.

Еще одним участником группового этапа Лиги Европы является украинская "Александрия". Но команды из одной страны не могут сыграть в одной группе.