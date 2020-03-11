"Динамо" вырвало победу у "Александрии" в Кубке Украины: отмененный гол и удаление Кадири

11 марта "Динамо" прошло "Александрию" в тяжелом матче 1/4 финала Кубка Украины – 1:0 в дополнительное время.

Динамо – Александрия 1:0 ДВ

Гол: Цыганков, 106

Удаление: Кадири, 55 (Динамо)

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Кубок Украины – это последняя возможность для "Динамо" не сделать этот сезон еще более провальным. Мотивация "бело-синих" на этот турнир не должна давать поводов для сомнения. Безусловно, и в УПЛ у команды достаточно непростая ситуация в борьбе за второе место. Однако, в связи с отсутствием еврокубковой весны, болельщики просто не простят команде невыигранный кубок (откуда уже вылетел "Шахтер").

"Александрия" после дебюта в на групповом этапе еврокубков проводит довольно тяжелый сезон в УПЛ. Бронзовый призер чемпионата, который в прошлом сезоне на "одной ноге" прошел дистанцию, сейчас рискует остаться даже без еврокубков. Попадание в первую четверку выглядит довольно непростой задачей – добавили в этом сезоне "Заря" и "Десна". И победа в Кубке Украины, через пройденное "Динамо" в четвертьфинале – прекрасная возможность повторного попадания в группу Лиги Европы.

Команды довольно ровно провели первый тайм, играя в позиционной атаке. Аж 1 удар в створ ворот на 20 полевых футболистов – никаких голевых моментов.

Первый опасный момент на 17-й минуте создали игроки "Динамо". Кадири подкараулил отскок в штрафной "Александрии" и пробил рядом со штангой, при этом столкнувшись с Бухало. Арбитры пересматривали с намеком на пенальти, но ограничились лишь угловым на левом фланге.

"Александрия" ответила только на 37-й минуте, когда Гречишкин выстрелил что есть сил с полукруга возле штрафной "Динамо", опережая подкат Кендзера, но чуть выше ворот.



Первый тайм прошел без голевых моментов / ФК "Динамо"

Похоже, весь креатив киевлян сосредоточился на скамье запасных, где сидят Цыганков, Дуэлунд, Шепелев, Цитаишвили, Андриевский и Русин. Последний вышел в перерыве вместо Соля, первая замена тренерского штаба "Динамо".

Назарий долго не ждал и сразу на 53-й минуте создал голевой момент: Караваев разрезал оборону передачей в штрафную с правого полуфланга, а Русин пробил с разворотом корпуса сразу после остановки мяча. В правый каркас ворот. Добивание от Вербича парировал Панькив.

Через несколько минут "Динамо" неожиданно осталось в меньшинстве – Кадири получил вторую желтую за попытку сорвать контратаку соперников, которую сам же и привез.

Видео удаления Кадири

"Динамо" даже вдесятером не опустило руки и продолжило прессинговать ворота Юрия Панькива. На 62-й минуте голкипер потянул мяч из левого угла своих ворот после удара Вербича в одно касание при передаче Караваева с левого фланга.

В конце первого тайма "Динамо" забило усилиями Назария Русина, но арбитр после просмотра VAR отменил гол.

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Русин пробил со входа в центр штрафной мощным ударом под левую штангу. Какой разворот при приеме имел этот мяч! Гол отменили из-за офсайда, и снова все решили миллиметры.

Отличительный гол Русина

До конца матча больше моментов не было, и игра перешла в овертайм. На 95-й минуте Русин подставлял ногу под прострел Миколенко с левого фланга, но Панькив чудом успел выставить ногу в направлении полета мяча.

Во втором овертайме "Динамо" вырвало победу в матче. Виктор Цыганков вколотил мяч в левый нижний угол ударом из центра чужой штрафной, после идеального розыгрыша с капитаном Сидорчуком – заслуженные 1:0.

Видео гола Цыганкова

Только на 110-й минуте матча александрийцы создали первый опасный момент у ворот Бущана – над правой девяткой прошел мяч после удара Максима Задераки из-под Попова с правой половины штрафной.

Таким образом, "Динамо" в очень тяжелом матче прошло "Александрию" в четвертьфинале Кубка Украины, играя половину матча в меньшинстве. Также в следующую стадию турнира прошли "Минай" и "Мариуполь". Еще один клуб определится 12 марта в матче "Десна" – "Ворскла".