"Александрия" победила "Днепр-1" в матче с тремя пенальти и двумя удалениями: видео

В матче между "Днепр-1" и "Александрией" в воскресенье, 15 декабря, зрители на трибунах увидели аж три гола. Но все они были забиты с пенальти. А также два удаления.

Днепр-1 – Александрия 1:2

Голы: Кулиш, 90 (пен) – Третьяков, 79 (пен), 90+3 (пен)

Удаление: Лопырёнок, 79, Назаренко, 90+1 (Днепр-1)

В первом тайме между командами было много борьбы, но мало моментов. Вспомнить можно лишь удар Кулиша после ошибки голкипера "Александрии" Билыка, когда он неудачно выбил мяч. Но нападающий "Днепр-1" не сумел воспользоваться моментом.

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Опасный момент у ворот "Днепр-1" – это подача с углового. Юрчук удачно сыграл на выходе, кулаками выбив мяч. Но его сразу подхватил Третьяков и пробил по воротам. Мяч летел под перекладину ворот, но Юрчук еще раз сумел спасти свою команду.

Однако команды получили на двоих пять желтых карточек. Со временем это скажется в игре.

Во втором тайме моментов стало больше. Следовательно и работы у вратарей.

Открыть счет хозяева могли на 71-й минуте. Чичиков бежал в контратаку. Он простреливал в штрафной площадке. Мирошниченко пытался прервать прострел, но неудачно срезал мяч в собственные ворота. Билык уже не успевал спасти, но мяч ударился о штангу и снова выкатился в поле.

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Все самое интересное в матче началось в последние 15 минут игры. Сначала на 78-й минуте после удара Третьякова мяч попал в руку Лопырёнку. Поскольку это было в штрафной, то судья Николай Балакин назначил пенальти, а защитнику показал желтую карточку. Для него она стала второй, поэтому "Днепр-1" остался в меньшинстве. Сам Третьяков удар с отметки реализовал.

Но когда уже основное время подходило к окончанию пенальти было назначено в ворота "Александрии". На этот раз за игру рукой Банады в своей штрафной. Кулиш выиграл свою дуэль у Билыка, сравняв счет в матче.

Но на первой компенсированной минуте полузащитник хозяев Назаренко пошел в грубый фол, за что увидел перед собой прямую красную карточку. Поэтому днепряне остались вдевятером. А меньше чем за минуту в их ворота был назначен пенальти. На этот раз сфолил Гуйе. Третьяков снова не промахнулся с отметки.

"Александрия" победила и набрала 33 очка. Столько же и у "Десны", которая не сумела победить "Динамо" дома. Команды занимают четвертое и пятое места. "Днепр-1" остался на восьмом месте.

Видеообзор матча Днепр-1 – Александрия