30 мая "Александрия" в матче 24 тура УПЛ принимала "Зарю. Матч закончился тяжелой победой хозяев поля.

Александрия – Заря 1:0

Гол: Гречишкин, 90 (пен.)

Нереализованный пенальти: Михайличенко, 84 (Заря)

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Украинская Премьер-лига возвращается с более чем двухмесячной карантинной паузы прямо в свой период горячих баталий в двух шестерках. Своего рода разминка для футбольных фанатов нашей страны, за сутки до главного противостояния уикенда.

"Александрия" сразу пошла в бой и создала настоящий пожар у ворот соперника: три удара удалось заблокировать с пяти метров. Сразу после этого Кочергин пробивал по воротам – рядом со штангой пролетел мяч.

На 37-й минуте произошел феноменальный промах от Мирошниченко с нескольких метров в ворота после прострела во вратарскую с левого фланга. "Заря" тоже ответила моментом – сольный проход от Хомченовского завершился блоком удара от игрока "Зари" в исполнении Гречишкина.

После перерыва "Заря" активно начала действовать в штрафной соперников. На 56-й минуте динамический момент в штрафной "Александрии", когда защитники неловко отбивались, лишь в последний момент вынесли мяч. Впрочем, потом еще опасно успел пробить Михайличенко.

Через 10 минут Банада пробил слета после подачи углового с правого фланга на дальнюю половину штрафной, но Панькив легко разобрался. "Горожане" ответили им – из-под перекладины достал мяч Махарадзе после плотного удара Гречишкина со входа в штрафную.

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В конце матча "Заря" осталась в меньшинстве, когда "Михайличенко" грубо въехал в ногу Банаде.

Результат матча определился на последних минутах после ошибки Абу Ханна. Немец толкнул Банаду, арбитр посоветовался с помощниками и VAR и назначил пенальти. Дмитрий Гречишкин уверенно реализовал 11-метровый удар, с трудом пробил в левый угол – 1:0.

Таким образом, "Заря" потеряла важные очки, и уже в воскресенье, 31 мая, рискует потерять вторую строчку в таблице УПЛ. "Александрия" с 41 очком идет четвертой.

Турнирная таблица УПЛ