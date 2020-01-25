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"Донбасс" обыграл "Днепр" и получил десятую победу в 12 матчах УХЛ

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Результаты УХЛ 25 января / Официальная страница УХЛ

"Донбасс" продолжает преследование лидеров. Команда Сергея Ветра со счетом 2:1 одержала свою десятую победу в 12 последних матчах. На этот раз хоккеисты обыграли прямого конкурента в турнирной таблице – хоккейный клуб "Днепр". До этой встречи разницы между ними составляла шесть очков.

За четыре минуты до конца первого периода, обе команды проявили голевую активность, но ни игроки "Донбасса", ни "Днепра" не смогли реализовать свои моменты.

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Счет во втором периоде открыл Никита Мильохин, реализовав численное большинство. Вторую шайбу "Донбасс" забросил в третьем отрезке игры. Точный бросок нанес Илья Коренчук.

Лишь в конце игры, за 18 секунд до конца матча, игрок "Днепра" Артем Целогородцев забросил шайбу в ворота "Донбасса". Впрочем финальная сирена зафиксировала выездную победу "Донбасса" со счетом 2:1. Сейчас в чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг" – 75, на втором месте "Днепр" – 65, на третьем "Донбасс" – 62.

Видеообзор матча 31-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Днепр" – "Донбасс"

 

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Теги: Хоккей Спорт ХК Днепр ХК Донбасс Новости Спорта
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