"Донбасс" проиграл "Краковии" и не вышел в финал Континентального кубка

Хоккейный клуб "Донбасс" не сумел обыграть в третьем матче полуфинальной серии Континентального кубка IIHF "Краковию". Проиграв в серии буллитов, украинская команда не сумела пройти в финал.

Для обеих команд этот поединок стал "золотым", поскольку победитель встречи мог не только занять первое место в группе (благодаря неожиданному поражению "Немана"), но и получить право сыграть в финале еврокубка.

В первом периоде преимуществом на площадке владели дончане. Опасные моменты возникали у ворот польского вратаря Мирослава Коприва. Броски от Матерухина, Ляльки, Яковлева, Захарова и других нападающих "Донбасса" не попадали в цель. Шайбы становились или легкой добычей для кипера хозяев, или обходили ворота стороной.

Первый по-настоящему опасный момент у ворот Кочеткова возник лишь на 8 минуте матча, после чего игра выровнялась и до конца периода сохранялось равенство команд.

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Вторая двадцатиминутка прошла под полным прессингом украинских хоккеистов. Казалось, что шайба вот-вот окажется в воротах "Краковии". Но, как назло, вратарь польских вице-чемпионов поймал кураж. Отбивал и ловил все шайбы, летевшие в ворота с разных расстояний. А когда и он был бессилен, то на помощь приходили защитники.

На 33 минуте неожиданно счет в матче открыли поляки.

Третий период стал одним из самых интересных в матче. В принципе, подопечным Сергея Витера не было что терять, а хоккеисты "Краковии" пытались подловить дончан на контратаке. В результате, на 44 минуте Виталий Лялька в одной из атак в падении сравнял счет. А дальше пошла открытая игра на высоких скоростях с обоюдными острыми атаками у ворот. Но как ни старались команды дальше, больше никто не смог отличиться. Поэтому вопрос о победителе был перенесен в овертайм.

Ключевым моментом в дополнительной пятиминутке стал неиспользованный буллит в исполнении польского хоккеиста. Денис Кочетков вышел героем в том эпизоде ​​и спас команду.

Как бы то ни было, но для "Донбасса" выход в финал решался пробитием серии буллитов. Увы, но в этот раз удачными в серии хоккейных пенальти оказались соперники дончан. Украинские хоккеисты не реализовали ни одной своей попытки.

Таким образом, первое место в группе занял гродненский "Неман" (5 очков). Второе – краковская "Краковия" (5 очков). Третье – донецкий "Донбасс" (5 очков) и четвертое – Атырауский "Бейбарыс" (3 очка). В финал вышли "Неман" и "Краковия".

Донбасс – Краковия 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Бриничка (Тврдонь, Микула) – 32:01, 1:1 – Лялька – 43:35, победный буллит – Ваховец.