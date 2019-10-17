Драка Павелко с братьями Суркисами на НСК "Олимпийский": все, что об этом известно

В понедельник, 14 октября, сборная Украины на переполненном НСК "Олимпийский" победила сборную Португалии. Эта победа позволила нашей сборной выйти на Евро-2020. Но оказалось, что на стадионе был не только футбольный матч, но и драка.

Через день после матча издание prosports.kz опубликовало информацию, что во время матча произошла стычка между президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко и владельцами футбольного клуба "Динамо" братьями Григорием и Игорем Суркисом. При этом издание из Казахстана ссылалось на слова председателя профсоюза украинских футболистов Олега Печорна. По его словам, Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к братьям Суркисам, а также премьер-министра Украины 90-х Валерия Пустовойтенко, и хотел выгнать их из vip-ложа стадиона. взамен получил от них удар в лицо. После чего вернулся с криминальным авторитетом "Нариком".

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Кто такой "Нарик"?

Александр Петровский, также известный как Александр Налекрешвили. Тесть Андрея Павелко. Один из самых богатых людей Днепра. Криминальный авторитет, который теперь занимается благотворительностью, президент благотворительного фонда "Солидарность".



Футбольное сообщество о нем узнало, когда в 2018 году во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве возил по церквях Кубок турнира.



Широкая общественность о нем узнала в конце 2018 года, когда Украина получала Томос. Он тогда был в официальной делегации, которая посещала Стамбул. И даже получил награду от президента Петра Порошенко.



Больше про "Нарика" читайте в материале журналистов.

"Остановить конфликт смогла только полиция, но информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и извиняться", - заявил Олег Печерный.

Я всегда знал, что Украина- это страна отличных боксёров. И закулисные разборки на Олимпийском тому подтверждение? Кто-нибудь знает счёт? И в каком раунде кто кого нокаутировал?‍♂️‍♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 17, 2019

Однако до поры до времени это было лишь словами Печорна. Стороны конфликта, конечно. не комментировали это. Однако Футбол 24 получил комментарий от Валентина Латыпова, советника президента УАФ. По его словам, никакой драки не было. Хотя у Павелко и был разговор с Суркисом.

"14 октября - День защитника Украины. Поэтому мы в Украинской ассоциации футбола решили пригласить в ложу для почетных гостей на матч с Португалией расширенный состав военных, ветеранов боевых действий на Донбассе, наших соотечественников, освобожденных из русского плена. Многие из них, получая приглашение, просили, чтобы вместе с ними в ложе не было одиозных политиков с пророссийской позицией. Поэтому, когда ребята увидели среди гостей Григория Суркиса, ко мне подошли несколько человек и попросили или пересадить их в другую ложу, или поговорить с Суркисом, чтобы он ушел. Я передал эту просьбу президенту УАФ Андрею Павелко. Сам находился в этой ложе до конца матча и никаких инцидентов там не было ", - рассказал Валентин Латыпов.

Стоит отметить, что журналист Спорт24 видел после матча Украина - Португалия Андрея Павелко. Следов удара на его лице не было.