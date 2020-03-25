24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Два английских клуба подарят медикам тысячу билетов на матчи за борьбу с коронавирусом

- Читати новину українською

Главными борцами за жизнь инфицированных коронавирусом являются медики. Поэтому в некоторых странах их решили отблагодарить как следует.

Английский клуб "Брайтон" пообещал одну тысячу билетов на следующий сезон для работников Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS). И призвал другие клубы поддержать их инициативу.

К слову Месси и Роналду сделали щедрые пожертвования на больницы для борьбы с коронавирусом

На эту просьбу пока откликнулся только "Борнмут", который тоже пообещал тысячу билетов в следующем сезоне медикам, которые борются с коронавирусом в Англии.

В то же время Клубы АПЛ хотят вдвое сократить зарплаты футболистам из-за карантина: сколько потеряют украинцы

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: АПЛ Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 08:15 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
22 марта 10:36 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
23 марта 15:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
24 марта 22:30 Без зала и гантелей: тренировки для ног, которые можно повторить дома
Катерина Козачинська
24 марта 17:21 Сколько украинские биатлонисты заработали за сезон
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук