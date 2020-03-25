Два английских клуба подарят медикам тысячу билетов на матчи за борьбу с коронавирусом
Главными борцами за жизнь инфицированных коронавирусом являются медики. Поэтому в некоторых странах их решили отблагодарить как следует.
Английский клуб "Брайтон" пообещал одну тысячу билетов на следующий сезон для работников Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS). И призвал другие клубы поддержать их инициативу.
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На эту просьбу пока откликнулся только "Борнмут", который тоже пообещал тысячу билетов в следующем сезоне медикам, которые борются с коронавирусом в Англии.
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- Во всем мире зафиксировано свыше 428 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Великобритании – более 8 тысяч 422 человек умерли от Covid-19.
- Из-за пандемии в Англии остановили футбольный чемпионат. Его не восстановят до 30 апреля, как минимум.
- Для помощи работникам NHS "Челси" отдал свой отель на стадионе в Лондоне. Там могут жить те медики, которые борются с коронавирусом и работают до ночи, чтобы они не возвращались поздно домой.
- Две гостиницы в Манчестере для медработников отдали и легендарные игроки МЮ Гарри Невилл и Райан Гиггз.
- Зато в Украине ввели почасовую оплату медикам, которые лечат больных коронавирусом.
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